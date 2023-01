Tạm giữ đôi nam nữ thuê ô tô mang theo súng, vận chuyển ma túy

Ngày 29-1, nguồn tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện đang tạm giữ đôi nam nữ có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 28-1, trước cây xăng 118, QL1A, thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tổ công tác PC04 phối hợp cảnh sát cơ động, Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân đã tiến hành dừng, kiểm tra ôtô 7 chỗ.

Ngoài lái xe, trên xe còn có Ngô Thị Tuyết Nhung (37 tuổi, tạm trú phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương) và Nguyễn Minh Trung ( 42 tuổi, trú phường Tân Vạn, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ trên xe khoảng 200g ma túy loại ketamin, 98 viên thuốc lắc. Đặc biệt còn có 1 khẩu súng và 20 viên đạn.

Bước đầu, xác định số ma tuý trên là của Ngô Thị Tuyết Nhung, còn khẩu súng và 20 viên đạn là của Nguyễn Minh Trung.

Ngay trong ngày 28-1 cảnh sát đã triển khai lực lượng tiến hành khám xét nơi ở của cặp đôi này tại Bình Dương và Đồng Nai. Qua kiểm tra nơi ở của Nguyễn Minh Trung tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, cảnh sát đã thu giữ thêm 1 khẩu súng cùng 10 viên đạn được giấu trong phòng ngủ của Trung.

Qua đấu tranh, cặp đôi này khai thuê ô tô và tài xế đưa ma túy từ Bình Dương ra Bình Thuận để tiêu thụ, riêng khẩu súng Trung khai mang theo để phòng thân.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định số ma túy và hai khẩu súng kèm 30 viên đạn vừa thu được để điều tra làm rõ, xử lý.

