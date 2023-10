Xử phạt 1 phụ nữ xúc phạm Công an, VKS và Toà án TP Thuận An trên mạng xã hội

(PLO)- Một phụ nữ ở Bình Dương đã đăng tải thông tin trên Facebook, Tiktok có nội dung quy chụp, xúc phạm Công an, VKS và Toà án TP Thuận An.

Ngày 18-10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời một phụ nữ ngụ ở TP Thuận An lên làm việc vì đăng tải thông tin xúc phạm các cơ quan pháp luật.

Người phụ nữ bị xử phạt vì xúc phạm Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, bà LTNT (ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) đã sử dụng tài khoản Facebook, Tiktok cá nhân đăng tải các thông tin mang tính quy chụp, xúc phạm các cơ quan nhà nước, gồm: Công an TP Thuận An, VKS TP Thuận An, TAND TP Thuận An.

Việc bà T đăng tải các thông tin mang tính quy chụp, xúc phạm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan Nhà nước.

Qua làm việc với cơ quan công an, bà T đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, tự gỡ bỏ các bài viết đã đăng tải trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm,.

Tại buổi làm việc, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà T.

Lê Ánh