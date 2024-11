Xử phạt người mạo danh nhà báo, công an say xỉn khi lái ô tô 29/11/2024 16:17

(PLO)- Công an đã ra quyết định xử phạt hai người đàn ông mạo danh nhà báo, công an say xỉn khi lái ô tô.

Công an quận Bình Thạnh và Đội CSGT Phú Lâm, TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hai người đàn ông lái ô tô trong tình trạng say xỉn còn mạo danh công an và nhà báo.

Ông H mạo danh công an lái ô tô khi say xỉn còn chửi người đi đường đã bị công an ra quyết định xử phạt

Theo đó, ông T (32 tuổi, ngụ đường 17, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức), làm nghề tự do, không phải là nhà báo bị Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh ra quyết định xử phạt vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.335 mg/lít khí thở với số tiền 17 triệu đồng.

Ông T đã chấp hành nộp phạt, lấy ô tô về. Riêng giấy phép lái xe của ông T bị tước trong vòng 17 tháng.

Trước đó, đêm 18-11, ông T bị Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh phát hiện say xỉn khi lái ô tô, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.335 mg/lít khí thở. Khi bị công an lập biên bản, ông T xưng là nhà báo đang công tác tại cơ quan báo chí có trụ sở tại quận Tân Bình, cháu của một người tên L để công an bỏ qua.

Tuy nhiên, ông T vẫn bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện nhưng ông T không ký vào biên bản mà rời đi.

Say xỉn khi lái ô tô, ông T bị công an ra quyết định xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng.

Ngoài ra, Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định xử phạt ông H (ngụ tỉnh Đồng Nai), người mạo danh công an lái xe trong tình trạng say xỉn bị người dân quay video lại.

Ông H bị CSGT xử phạt ba lỗi, trong đó ông H vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,218 mg/l khí thở bị phạt 7 triệu đồng; lỗi không có giấy phép lái xe bị phạt 11 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn xử phạt chủ xe 5 triệu đồng với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Ông H là người trong video lái xe trong tình trạng say xỉn lan truyền trên mạng xã hội ngày 17-11 tại đường Kinh Dương Vương, quận 6. Sau đó người dân đã chặn lại và ông H còn chửi người đi đường.

Vụ việc xảy ra, Đội CSGT Phú Lâm có mặt tại hiện trường, đưa người này về trụ sở để làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn, người này vi phạm ở mức 0,218 mg/l khí thở nên CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý theo quy định.