Xung đột Israel-Hamas 6-12: Hai bên giao tranh dữ dội ở nam Gaza; Israel thừa nhận trải qua ngày căng thẳng nhất từ khi đổ bộ

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi Israel tuyên bố bao vây TP chính của phía nam Dải Gaza, động thái đáng ngại trong bối cảnh thương vong dân thường ngày càng tăng.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan quản lý y tế ở Dải Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát, đã có 16.248 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, trong đó hơn 900 người chết kể từ ngày 1-12 sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ.

Israel bao vây TP Khan Younis ở nam Gaza

. Ngày 5-12, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Lực lượng Phòng vệ Israel - Tướng Yaron Finkelman cho biết Israel đã bao vây TP Khan Younis - TP chính ở phía nam Gaza. Ông Finkelman đánh giá ngày qua là ngày “căng thẳng nhất” trong chiến dịch đổ bộ của Israel vào Gaza, theo hãng tin Reuters.

“Chúng ta đang ở trong ngày căng thẳng nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ” - ông Finkelman nói.

Khói bốc lên phía trên các tòa nhà ở TP Khan Younis (phía nam Dải Gaza) vào ngày 5-12. Ảnh: AFP

Lực lượng Israel ngày qua rải truyền đơn mới, yêu cầu người dân ở 6 quận thuộc TP Khan Younis ở trong các nơi trú ẩn.

“Đừng ra ngoài. Đi ra ngoài rất nguy hiểm. Bạn đã được cảnh báo” - theo nội dung trên truyền đơn.

Việc Israel tiến vào phía nam Gaza tạo nên mối lo ngại về sự gia tăng thương vong dân thường vì khu vực này là nơi tập trung của hàng nghìn người sơ tán từ phía bắc. Giải thích vấn đề này, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói rằng cuộc tấn công trên bộ của Israel tôn trọng luật pháp quốc tế.

“Chúng tôi đang chứng minh rằng lực lượng của chúng tôi bao vây trung tâm Khan Younis khi vẫn tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi đang cho thế giới thấy rằng Israel có thể tiến công đồng thời với các nỗ lực nhân đạo” - ông Hagari nhấn mạnh.

. Về phía phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine), Lữ đoàn al-Qassam (cánh vũ trang của Hamas) cho biết các chiến binh của họ ngày qua đã phá hủy 24 xe quân sự của Israel và tấn công 8 binh sĩ Israel trong các cuộc đụng độ ở Khan Younis.

. Trong khi đó, tại chiến trường bắc Gaza, tướng Finkelman cho biết lực lượng Israel đang tập trung chiến đấu ở trại tị nạn Jabalia (trại tị nạn lớn nhất Gaza).

. Ngày qua, các đợt rocket từ Dải Gaza tiếp tục phóng vào lãnh thổ Israel, khiến còi báo động vang lên ở nhiều khu vực, bao gồm TP Tel Aviv. Cơ quan y tế khẩn cấp quốc gia Israel cho biết 1 dân thường bị thương nhẹ do trúng mảnh vỡ rocket.

Lữ đoàn Al-Qassam nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công rocket nhằm vào Tel Aviv.

Cảnh sát Israel kiểm tra vỏ rocket phóng từ Gaza vào TP Tel Aviv (Israel) ngày 5-12. Ảnh: REUTERS

Viện trợ nhân đạo bị cản trở vì giao tranh

Ngày 5-12, LHQ cho biết viện trợ nhân đạo chuyển đến TP Rafah (miền nam Gaza) đang chậm trễ do giao tranh dữ dội, theo tờ The Times of Israel.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết chỉ có 100 xe tải chở hàng viện trợ và 69.000 lít nhiên liệu vào Gaza trong ngày 4-12.

Theo ông Dujarric, con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng ngày là 170 xe tải và 110.000 lít nhiên liệu mà người dân Gaza nhận được trong thời gian ngừng bắn.

Trẻ em Palestine xếp hàng lấy tại TP Rafah (phía nam Gaza) ngày 5-12. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, bà Samantha Power - Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cho biết Mỹ sẽ cung cấp thêm 21 triệu USD viện trợ cho Gaza, CNN đưa tin.

Gói viện trợ sẽ cung cấp các vật dụng vệ sinh, nơi ở và thực phẩm cho hơn 120.000 người, cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế và sức khỏe tâm lý cũng như hỗ trợ hệ thống bệnh viện dã chiến ở Gaza.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller ngày qua kêu gọi chính phủ Israel cần cho phép nhiều viện trợ nhân đạo hơn vào Gaza.

“Chúng tôi không nghĩ Israel đã làm đủ. Chúng tôi nghĩ rằng họ cần phải làm nhiều hơn nữa vì Gaza hiện không đủ nhiên liệu, thức ăn và nước” - ông Miller nói.

Ông Miller lưu ý rằng số lượng xe viện trợ vào Gaza thấp hơn so với thời gian ngừng bắn và con số này cần phải tăng lên.

Ông Miller cho biết thêm rằng chính phủ Mỹ đang hợp tác với Israel “ở mọi cấp độ” để cố gắng tăng lượng viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

Ông Netanyahu nói về nhiệm vụ giải giáp ở Gaza hậu xung đột

Ngày 5-12, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho rằng Lực lượng Phòng vệ Israel nên duy trì quyền kiểm soát việc giải trừ vũ khí ở Gaza sau xung đột, bác bỏ ý kiến rằng nên có một lực lượng quốc tế chịu trách nhiệm về an ninh ở Dải Gaza, theo CNN.

“Vào ngày hôm sau khi xung đột Israel-Hamas kết thúc, Dải Gaza phải được giải giáp. Và để giải giáp Gaza, chỉ có một lực lượng có thể đảm bảo điều đó và đó chính là Lực lượng Phòng vệ Israel” - ông Netanyahu nêu quan điểm.

Theo Thủ tướng Israel, từ những kinh nghiệm tại các nước khác, có thể thấy rằng “không lực lượng quốc tế nào có thể chịu trách nhiệm về việc giải giáp”.

Thủ tướng Lebanon lo nước này vướng vào vòng xoáy xung đột

. Trong 24 giờ qua, Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) tiếp tục các cuộc giao tranh xuyên biên giới, theo kênh Al Jazeera.

Khói bốc lên tại khu vực biên giới Israel-Lebanon do giao tranh giữa Israel với nhóm Hezbollah ngày 5-12. Ảnh: AFP

Hezbollah cho biết đã tấn công vào khu vực Khallet Wardah (Israel, gần biên giới Lebanon) và gây thương vong cho lực lượng Israel.

Israel không xác nhận tuyên bố của Hezbollah nhưng cho biết đã pháo kích các khu vực ở miền nam Lebanon để đáp trả các vụ tấn công.

Hezbollah ngày 5-12 thông báo rằng một binh sĩ của quân đội Lebanon đã thiệt mạng và 3 binh sĩ bị thương trong cuộc tấn công của Israel.

Bình luận về vụ việc, Israel bày tỏ sự lấy làm tiếc trước thương vong của binh sĩ Lebanon, đồng thời khẳng định các binh sĩ Lebanon không phải là mục tiêu tấn công của Israel và Israel đang “xem xét” vụ việc.

. Cùng ngày, Thủ tướng Lebanon - ông Najib Mikati nói rằng ông muốn cứu nước mình “khỏi bất kỳ cuộc chiến tranh lớn nào có thể xảy ra” vì xung đột Israel-Hamas đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, theo hãng thông tấn Lebanon NNA.

Ông Mikati cho biết đang làm việc với các đối tác quốc tế, bao gồm Mỹ và Liên Hợp Quốc (LHQ) để đảm bảo Lebanon không bị cuốn vào “bất kỳ cuộc chiến nào mà không biết sẽ đi đến đâu”.

“Chúng ta đang ở trong tâm bão, tình trạng hỗn loạn đang xảy ra trong toàn khu vực, đặc biệt là những gì đang xảy ra ở Gaza và ở biên giới Israel-Lebanon” - ông Mikati nói.

Thủ tướng Lebanon cũng nhấn mạnh rằng ông tiếp tục ủng hộ chính nghĩa của người Palestine và kêu gọi tránh một cuộc chiến rộng hơn đổ dồn vào Israel.

Xung đột Israel-Hamas 5-12: Israel định bơm nước biển ngập hầm của Hamas, ra đòn mạnh ở nam Gaza (PLO)- Israel lên kế hoạch làm ngập hầm hào của Hamas bằng nước biển; Israel tấn công dữ dội ở miền nam Gaza; người dân Gaza khốn khổ vì không có chỗ nào an toàn để trú ẩn.

THẢO VY