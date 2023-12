(PLO)- Israel chọc thủng phòng thủ của Hamas ở nhiều khu vực và đã bao vây nhà thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar; Israel phản ứng gắt và đòi Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres từ chức khi ông thúc giục Hội đồng Bảo an xem xét tình hình nhân đạo ở Gaza và kêu gọi ngừng bắn.

Xung đột Israel-Hamas ngày qua nóng ran khi hai bên giao tranh ác liệt và Israel đã chọc thủng phòng thủ của Hamas ở nhiều nơi phía bắc và nam Gaza. Israel cũng chỉ trích nặng nề Tổng Thư ký Liên Hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và yêu cầu ông này từ chức vì lần đầu tiên viện dẫn 1 điều khoản trong Hiến chương LHQ yêu cầu Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình Gaza.

Israel bao vây nhà thủ lĩnh Hamas

Ngày 6-12, người phát ngôn của Lực lượng phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cho biết lực lượng nước này đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Hamas ở quận Shejaiya (TP Gaza) và TP Jabaliya ở phía bắc Gaza, cũng như ở TP Khan Younis ở phía nam Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Ông Hagari nói thêm rằng lực lượng Hamas đã lộ diện từ các đường hầm và chiến đấu với quân Israel và Israel đang giành chiến thắng, chiếm thế thượng phong trong các cuộc chiến này.

Trước đó, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng Israel đang bao vây nhà của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở Khan Younis.

“Nhà của Yahya Sinwar không phải là nơi trú ngụ của ông ta và ông ta có thể chạy trốn. Tuy nhiên, việc chúng tôi bắt được ông ta chỉ là vấn đề thời gian” - ông Netanyahu nói.

Xe tăng Israel ở gần biên giới với Gaza ngày 5-12. Ảnh: AFP

Bình luận về phát ngôn này của Thủ tướng Netanyahu, ông Hagari xác nhận lực lượng Israel đang bao vây nhà của thủ lĩnh Yahya Sinwar và khẳng định nhà của ông Sinwar là ở Khan Younis.

“Sinwar không ở trên mặt đất mà ở dưới lòng đất. Tôi sẽ không cung cấp chi tiết về địa điểm chính xác và những gì chúng tôi biết (về nơi ở của ông Sinwar). Việc của chúng tôi là tìm và diệt Sinwar” - ông Hagari nói.

Houthis nã nhiều tên lửa đạn đạo vào Israel

Ngày 6-12, nhóm vũ trang Houthis ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về vụ phóng tên lửa vào TP Eilat ở phía nam Israel, theo The Times of Israel.

“Chúng tôi đã bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu quân sự của Israel ở Umm al-Rashrash (tức Eilat)” - thông báo của Houthis viết.

Nhóm này cho biết thêm rằng lực lượng Houthis đang tiếp tục hoạt động và cố gắng ngăn chặn các tàu Israel đi qua biển Ả Rập và biển Đỏ nhằm hỗ trợ người dân Palestine bị Israel áp bức.

Theo lực lượng Israel, vụ phóng tên lửa này đã kích hoạt hệ thống phòng không của Israel và ít nhất một quả tên lửa đã bị hệ thống phòng không Arrow đánh chặn.

Trong những tuần qua, Houthis liên tục bắn tên lửa về phía thành phố cảng Eilat này và nhắm mục tiêu vào các tàu mà nhóm cho là của Israel đi qua eo biển Bab al-Mandab, tuyến đường thủy chiến lược nối biển Đỏ với biển Ả Rập.

Nhà Trắng hôm 4-12 cho biết Mỹ có thể thành lập một lực lượng đặc nhiệm hải quân để hộ tống các tàu thương mại ở biển Đỏ. Diễn biến này đến 1 ngày sau khi 3 tàu bị tên lửa Houthis tấn công.

Israel phản ứng gắt, đòi Tổng Thư ký LHQ từ chức

Ngày 6-12, Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan chỉ trích Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và kêu gọi ông Guterres từ chức, sau khi Tổng Thư ký LHQ thúc giục Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình nhân đạo ở Gaza và kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn, theo The Time of Israel.

Người dân Palestine cứu người bị nạn sau cuộc không kích ở TP Rafah, phía nam Gaza vào ngày 6-12. Ảnh: AFP

Ông Guterres đã viết bức thư viện dẫn Điều 99 của Hiến chương LHQ, quy định rằng tổng Thư ký có thể lưu ý Hội đồng Bảo an bất kỳ vấn đề nào mà theo quan điểm của ông, việc đó có thể đe dọa đến việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Đây là lần đầu tiên ông Guterres viện dẫn điều khoản này kể từ khi nhậm chức vào năm 2017 và là Tổng Thư ký LHQ đầu tiên dùng điều khoản này kể từ năm 1989.

Ông Erdan viết trên X (trước đây là Twitter) rằng hành động của Tổng thư ký là “bằng chứng rõ ràng hơn về sự méo mó đạo đức và thành kiến ​​của Tổng Thư ký đối với Israel”. Ông Erdan cho rằng việc ông Guterres kêu gọi ngừng bắn thực chất là kêu gọi duy trì sự quản lý khủng bố của Hamas ở Gaza.

Đại sứ Israel nói rằng “thay vì chỉ rõ trách nhiệm của Hamas về tình hình và kêu gọi các thủ lĩnh Hamas đầu hàng và trao trả con tin, từ đó kết thúc chiến tranh, Tổng thư ký chọn tiếp tục rơi vào tay Hamas”.

“Một lần nữa, tôi kêu gọi Tổng Thư ký từ chức ngay lập tức. LHQ cần một Tổng thư ký ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố chứ không phải một Tổng thư ký hành động theo kịch bản do Hamas viết ra” - Đại sứ Israel viết trên X.

Đoàn xe tải viện trợ vào Gaza vào ngày 25-11. Ảnh: AFP

Phản ứng với hành động của ông Guterres, Ngoại trưởng Israel – ông Eli Cohen cũng viết trên Twitter rằng nhiệm kỳ của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres là “mối nguy hại cho hòa bình thế giới”. Ông Cohen cho rằng quyết định của ông Guterres thể hiện sự ủng hộ đối với cái mà ông gọi là “tổ chức khủng bố Hamas” và tán thành việc sát hại người già, bắt cóc trẻ sơ sinh và hãm hiếp phụ nữ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6-12, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza.

UAE cho biết dự thảo nghị quyết của họ được các nước Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, gồm 57 quốc gia thành viên, ủng hộ.

Israel nâng mức tối thiểu lượng nhiên liệu vào Gaza

Ngày 6-12, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Nội các An ninh Israel đã phê chuẩn đề xuất của Nội các Chiến tranh về việc cho phép tăng mức tối thiểu lượng nhiên liệu vào Gaza nhằm ngăn khủng hoảng nhân đạo và bùng phát dịch bệnh ở khu vực này, theo đài CNN.

Văn phòng Thủ tướng cho biết lượng nhiên liệu tối thiểu sẽ được Nội các Chiến tranh xác định tùy vào từng thời điểm.

Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ gây áp lực lên Israel về việc cho phép đưa thêm nhiên liệu vào Gaza.

Trước đó, vào ngày 5-12, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết giới hạn nhiên liệu vào Gaza hiện tại là 2 tàu chở nhiên liệu, tức khoảng 60.000 lít, mỗi ngày.

Trong một diễn biến liên quan, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết họ đã nhận được 80 xe tải viện trợ gồm thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật tư y tế cho Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah vào ngày 6-12.

Xung đột Israel-Hamas 6-12: Hai bên giao tranh dữ dội ở nam Gaza; Israel thừa nhận trải qua ngày căng thẳng nhất từ khi đổ bộ (PLO)- Xung đột Israel-Hamas vẫn nóng khi Israel tuyên bố bao vây TP Khan Younis ở nam Gaza; Hamas tuyên bố phá hủy 24 xe quân sự của Israel; Thủ tướng Lenbanon lo nước này vướng vào vòng xoáy xung đột.

ĐỨC HIỀN