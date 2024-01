Xung đột Israel-Hamas ngày qua chứng kiến nhiều diễn biến nóng. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cho biết lực lượng Israel đang tập trung hoạt động ở các khu vực ở miền trung và nam Gaza và mô tả đây là các khu vực tác chiến căng thẳng và phức tạp, theo The Time of Israel.

Khói bốc lên tại Dải Gaza trong cuộc không kích của Israel hôm 8-1. Ảnh: REUTERS

Theo ông Hagari, tại miền bắc Gaza, do phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) không hoạt động theo cách tổ chức như trước nữa nên quân Israel phải tác chiến ở khu vực này theo cách khác, với sự kết hợp những lực lượng khác.

Đây là lời giải thích nhằm làm sáng rõ những phát ngôn trước đó của ông Hagari rằng Israel đã chuyển sang giai đoạn mới, ít khốc liệt hơn ở phía bắc Gaza, theo The Time of Israel.

Israel giết 1 nhân vật cấp cao Hamas

Ngày 8-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết lực lượng này đã loại bỏ một nhân vật cấp cao Hamas ở Syria tên là Hassan Akasha. Đây là nhân vật chịu trách nhiệm việc phóng tên lửa từ miền bắc Syria vào miền bắc Israel trong những tuần gần đây, theo tờ The Times of Israel.

Trong thông báo, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết ông Akasha đã bị giết ở thị trấn Beit Jinn (phía nam Syria) nhưng không cung cấp chi tiết về việc người này bị loại bỏ ra sao.

Israel xác định nơi sản xuất vũ khí quy mô lớn nhất của Hamas

Ngày 8-1, Israel cho biết lực lượng nước này đã xác định được địa điểm cho là nơi sản xuất vũ khí quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hamas ở Gaza.

Nơi này có các xưởng sản xuất ở dưới lòng đất mà Israel cho rằng được dùng để sản xuất tên lửa tầm xa, có khả năng vươn tới miền bắc Israel, theo hãng tin Reuters.

Rocket được sản xuất tại địa điểm sản xuất vũ khí quy mô lớn của Hamas ở Gaza được nhìn thấy vào ngày 8-1. Ảnh: REUTERS

Lực lượng Israel cho biết ngoài tên lửa, các xưởng này còn sản xuất các bản sao hoặc phiên bản nâng cấp của các loại đạn tiêu chuẩn như đạn súng cối. Xưởng này được kết nối qua các trục ngầm với mạng lưới đường hầm dùng để vận chuyển vũ khí đến các đơn vị chiến đấu trên khắp Gaza.

Lực lượng Israel dẫn một nhóm phóng viên đến thăm địa điểm này ở khu vực Bureij (miền trung Gaza).

Phóng viên của Reuters kể lại rằng đã nhìn thấy nhiều loại ống kim loại, linh kiện và vỏ đạn xếp chồng lên nhau trong khu vực xưởng trên mặt đất. Ở một góc khác của xưởng thì có các giá kim loại dài chất tên lửa và có thang máy dẫn xuống đường hầm khác.

Israel hứng loạt rocket từ Gaza

Chính quyền TP Sderot (Israel) cho biết còi báo động không kích vang lên ở thành phố này vào tối 8-1 do có 14 quả rocket từ phía Gaza bắn vào thành phố này, theo The Times of Israel.

Theo chính quyền TP Sderot, một số rocket bị hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đánh chặn, còn một số khác rơi xuống những bãi đất trống. Không ghi nhận thương vong và thiệt hại sau cuộc tấn công này.

Ông Biden đang thuyết phục Israel giảm quân ở Gaza

Ngày 8-1, phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang âm thầm nỗ lực thuyết phục Israel giảm bớt hay rút lượng quân đáng kể khỏi Gaza, theo đài CNN.

Trong một diễn biến liên quan, trong chuyến công du Trung Đông, hôm 8-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Saudi Arabia và Qatar hội đàm với các lãnh đạo các nước này để cùng chung tay chấm dứt chiến sự ở Gaza, vạch ra con đường chính trị cho người Palestine và hướng tới hòa bình, ổn định khu vực.

Một góc đổ nát ở miền trung Gaza vào đầu tháng 1-2024. Ảnh: CNN

Sau cuộc gặp với lãnh đạo Saudi Arabia tại thủ đô Abu Dhabi, ông Blinken cho biết các nước trong khu vực quan tâm việc bình thường hóa quan hệ với Israel. Để làm được điều này thì đòi hỏi phải chấm dứt xung đột ở Gaza và có con đường rõ ràng hướng tới một nhà nước Palestine.

Dự kiến, ông Blinken sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo Israel vào ngày 9-1 để thảo luận về cuộc xung đột.

Israel giết chỉ huy lực lượng tinh nhuệ của Hezbollah

Ngày 8-1, Ngoại trưởng Israel - ông Israel Katz cho biết Israel đã thực hiện cuộc tấn công ở miền nam Lebanon khiến ông Wissam al-Tawil - một chỉ huy trong lực lượng tinh nhuệ Radwan của nhóm Hezbollah (Lebanon) thiệt mạng, theo The Times of Israel.

Nhóm Hezbollah trước đó cáo buộc Israel không kích ở nam Lebanon khiến ông Wissam al-Tawil thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Saleh Al-Arouri - phó trưởng phòng chính trị của Hamas thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Beirut (Lebanon). Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát này.

Israel không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm.

Hàn Quốc cáo buộc Hamas dùng vũ khí Triều Tiên

Ngày 8-1, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc phát hiện bằng chứng cho thấy lực lượng Hamas dùng vũ khí Triều Tiên trong xung đột với Israel, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cơ quan này công bố một bức ảnh về vỏ một loại đạn pháo mà Hamas đã sử dụng hôm 5-1. Phía Hàn Quốc cho rằng đây là loại đạn pháo của súng phóng lựu F-7 do Triều Tiên sản xuất.

Cơ quan này còn phát hiện trên vỏ đạn có ghi các số liệu kỹ thuật bằng chữ Hangul (chữ viết của 2 nước thuộc bán đảo Triều Tiên).

Hiện phía Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về thông tin trên.

ĐỨC HIỀN