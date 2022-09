Zalo Công an Bình Dương tiếp nhận hàng ngàn tin có giá trị của người dân

Ngày 22-9, Công an tỉnh Bình Dương chính thức cho ra mắt trang Zalo Offical Account Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sự phát triển của mạng xã hội với nhiều thông tin đa chiều, tốc độ lan truyền nhanh chóng, bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có nhiều thông tin xấu, đặt ra thách thức lớn cho công tác giữ gìn ANTT.

Đặc biệt, các đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để chống phá, đưa ra các quan điểm sai trái, bóp méo sự thật gây hoang mang dư luận.

Các loại tội phạm hình sự cũng lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động, nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh với các loại tội phạm, tiếp nhận nhanh nhất phản ánh của người dân, Công an tỉnh Bình Dương chính thức cho ra mắt trang Zalo Offical Account Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Điệp mong muốn trang Zalo của công an các cấp sẽ trở thành kênh thông tin phong phú để nhân dân tìm hiểu các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân cảnh giác, phòng ngừa…

Trang Zalo cũng tiếp nhận thông tin tố giác về tội phạm, phản ánh và ý kiến đóng góp của người dân để xây dựng lực lượng Công an Bình Dương bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Có tổng cộng 109 trang Zalo Offical Account thuộc Công an tỉnh Bình Dương (Công an tỉnh; công an 9 huyện thị, thành phố; công an 91 xã phường và 8 đồn công an các khu công nghiệp).

Toàn bộ các trang Zalo Offical Account của công an toàn tỉnh đã đi vào hoạt động từ ngày 15-6.

Đến nay, các trang Zalo Offical Account bước đầu đã làm tốt vài trò tuyên truyền, cảnh báo người dân trước các thủ đoạn của các loại tội phạm.

Mới chỉ hoạt động một thời gian ngắn nhưng mỗi trang đã tiếp nhận hàng ngàn thông tin phản ánh của người dân trên nhiều lĩnh vực. Từ đó, nhiều thông tin có giá trị đã được công an các địa phương sử dụng, phá được nhiều vụ án quan trọng.