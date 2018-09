1 ngân hàng ở Ninh Hòa bị cướp tấn công bằng súng

Chiều 5-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Đặng Đức Luân (Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho hay cơ quan công an đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Ninh Hòa thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Khánh Hòa.

Một nguồn tin khác cho biết thêm: Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai những người chứng kiến, truy xuất các camera an ninh để truy tìm hai nghi can trong vụ cướp.



Phòng Giao dịch Vietcombank tại Ninh Hòa bị cướp.

Thông tin ban đầu cho hay, gần trưa cùng ngày có hai thanh niên đi xe máy đến dừng trước Phòng Giao dịch Ninh Hòa của Vietcombank Khánh Hòa trên đường 2-4, thị xã Ninh Hòa.

Ngay khi vừa vào phòng giao dịch, một thanh niên bịt mặt dí súng, khống chế các nhân viên ngân hàng, khách hàng đang giao dịch, yêu cầu đưa tiền.

Lúc này thanh niên còn lại đứng bên ngoài cầm súng uy hiếp những người khác, canh chừng cho đồng bọn. Khi tên cướp cầm tiền vừa bước ra cửa, các nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động.

Bên ngoài, một số người tri hô. Lập tức, một tên cướp bắn vào bên phòng giao dịch, trúng vào cửa kính. Ngay sau đó hai tên cướp ôm tiền lên xe bỏ chạy. Một số người cố đuổi theo nhưng không kịp.





Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ cướp để điều tra.

Khám nghiệm hiện trường, bước đầu lực lượng công an thu giữ một khẩu súng tự chế, một viên đạn dưới nền đất do tên cướp đánh rơi.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Trọng Thảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, cho biết cơ quan công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra và chưa rõ số tiền bị cướp.

Trong khi đó, theo một cán bộ của Phòng Giao dịch Ninh Hòa, khi xảy ra cướp trong phòng giao dịch có hơn 10 người cùng ba bảo vệ. Vụ cướp diễn ra chỉ trong vài phút và toàn bộ diễn tiến sự việc đã được camera an ninh ghi lại.