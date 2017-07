20 người bị khởi tố trong vụ phá rừng pơ mu

Trưa 12-7, Công an Quảng Nam cho biết, mới đây cơ quan này đã tiến hành khởi tố 20 người liên quan đến vụ phá rứng pơ mu xảy ra vào năm 2016 tại huyện Nam Giang (Quảng Nam) và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra của Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục điều tra, xử lý.

“Cơ quan Công an tỉnh đã chuyển những hồ sơ, những thông tin liên quan thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự của quân đội để họ xử lý, giải quyết những người có liên quan. Trước khi chuyển hồ sơ, Công an tỉnh cũng đã khởi tố tất cả 20 bị can về hành vi phá rừng” Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.



Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam làm "nóng" dư luận trong thời gian dài

Như đã thông tin, ngày 9-7, công an phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiểm tra khu vực biên giới, phát hiện, thu giữ 280 phách gỗ pơ mu được tập kết cách Trạm Cửa khẩu huyện Nam Giang khoảng 500 m.



Công an liên tục kiểm tra, phát hiện nhiều phách gỗ pơ mu ở sát khu vực trạm biên phòng và trong khuôn viên trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang. Phát hiện đây là vụ phá rừng nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã băng rừng kiểm tra vụ việc.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chính thức tạm đình chỉ ba cán bộ biên phòng gồm Thượng tá Nguyễn Tấn Lạc (Đồn trưởng Đồn biên phòng La Dêê), Thiếu tá Đỗ Hoàng Minh (chính trị viên) và Đại úy Lê Xuân Chính (Đồn phó kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tỉnh cũng đã khởi tố một số người gồm Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi, trưởng nhóm chặt hạ cây pơ mu), Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình, trưởng nhóm vận chuyển gỗ pơ mu), Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, ngụ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, người tổ chức thuê nhóm khai thác và vận chuyển gỗ pơ mu), Tiêu Hồng Tư (49 tuổi, ngụ TP Hà Nội, cung cấp tiền cho Quang cùng với Lê Trọng Dương (48 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) trực tiếp chặt gỗ