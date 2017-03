Anh chàng điển trai giả danh cảnh sát hình sự lừa được 30 người

Chiều 3-6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Công Hoan (33 tuổi, trú xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) có hành vi mạo danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Công Hoan đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Cuối tháng 5-2016, Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin, có một thanh niên cao to, điển trai, ăn nói lưu loát xưng tên là Hùng công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phụ trách công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến đường quốc lộ 48. “Cảnh sát” Hùng này thường xuất huyện trên tuyến quốc lộ 48 và đoạn quốc lộ 48 giao nhau với quốc lộ 1A để gặp gỡ làm quen, tán tỉnh hứa giải quyết giúp công việc. Từ đó, “gã cảnh sát này” đã vay mượn tiền của nhiều người dân và cả cán bộ nhà nước. Sau khi vay mượn tiền, “cảnh sát” này chiếm đoạt luôn, không chịu trả.



Đội 2 thuộc Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra cho thấy Hùng chính là Hoan đã giả danh cảnh sát để lừa dân và cả cán bộ. Qua điều tra ban đầu, Hoan đã giả danh cảnh sát chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hơn 30 người.

Do vậy, chiều 2-6, Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ Hoan. Hoan đã có vợ và hai con nhưng khi gặp các cô gái thì giới thiệu là chưa có vợ, chưa có người yêu.

Hiện Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi ai là nạn nhân của Hoan thì trình báo để được giải quyết.