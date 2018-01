Bảo vệ chung cư đánh ông lão nhập viện từng có tiền án ma túy

Ngày 6-1, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) lấy lời khai với Nguyễn Mạnh Quân (29 tuổi, quê Long An), là bảo vệ chung cư Sài Gòn Metro Park (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) sau khi người này hành hung một ông lão 68 tuổi đến thăm con khiến nạn nhân bất tỉnh, nhập viện.



Ông Quang là nhà thơ, 68 tuổi, quê Quảng Trị, bị nam bảo vệ đáng tuổi cháu đánh gãy sống mũi khi đến thăm con tại chung cư Sài Gòn Metro Park. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Một nguồn tin cho biết tại cơ quan điều tra, Quân đã khai nhận toàn bộ sự việc theo như hình ảnh camera an ninh ghi lại. Công an cũng làm rõ nam bảo vệ này từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy (tháng 9-2011 bị bắt, sau đó bị tuyên án sáu năm tù, được ra tù vào tháng 5-2016).

Sau khi thụ án, Quân xin việc tại Công ty Bảo vệ Thái Bình và được giao nhiệm vụ bảo vệ tại chung cư Sài Gòn Metro Park được khoảng hai tháng nay.



Chung cư Sài Gòn Metro Park (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) vừa được đưa vào sử dụng cách đây không lâu. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 2-1, vợ chồng nhà thơ Phan Văn Quang đi xe máy đến chung cư Saigon Metro Park (phường Trường Thọ) để thăm gia đình con trai đang sinh sống tại đây.



Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, vợ chồng ông Quang xuống tầng hầm để lấy xe ra về thì không thấy xe của mình ở vị trí đã dựng trước đó.

Sau một lúc loay hoay tìm kiếm, ông Quang tìm thấy xe của mình ở một vị trí khác. Lúc này bảo vệ Quân đến thông báo với ông Quang là ông đã để xe sai quy định, yêu cầu đóng phạt 50.000 đồng và chủ căn hộ (con trai ông Quang) phải đóng tiền.

Ông Quang sau đó không đồng ý thì bị nam bảo vệ 29 tuổi hành hung khiến nạn nhân bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Công an sở tại sau đó đã có mặt lấy lời khai trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Ngày 5-1, Quân bị công an triệu tập và câu lưu để lấy lời khai làm rõ.