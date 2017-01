Bảo vệ vào phòng trọ trộm Macbook ở trung tâm TP

Ngày 11-1, Công an quận 1 đã ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Châu (59 tuổi, ngụ phường 8, quận 4,TP.HCM) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo điều tra, chiều 8-1, ông Châu trong lúc làm bảo vệ tại nhà hàng Biển Dương (số 45 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) thấy anh Đoàn (tên đã thay đổi) thuê trọ ở tầng 3 của căn nhà đi ra ngoài nên lẻn vào phòng anh Đoàn trộm tài sản.

Anh Đoàn trở về phát giác sự việc nên báo công an. Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét thủ phạm. Qua hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định ông Châu là nghi can chính của vụ trộm. Tuy nhiên khi được mời làm việc, ông này không thừa nhận.

Đến khi cơ quan điều tra đưa ra những hình ảnh từ camera an ninh thì người đàn ông này mới chịu khai nhận. Theo đó, lợi dụng lúc anh Đoàn ra ngoài, biết kính cửa bị hỏng nên ông Châu mở chốt trong và vào phòng lấy một máy tính xách tay hiệu Macbook.



Chiếc máy tính xách tay tang vật.

Biết khu vực có gắn camera an ninh nên ông Châu đi vào nhà vệ sinh và nhét máy tính vào lưng quần, phủ áo ra bên ngoài. Tuy nhiên do cử động nên chiếc máy tính cộm lên và bị camera an ninh ghi lại.



Tài sản trộm được ông Châu mang sang quận 4 bán lấy 4,5 triệu đồng.

Theo một cán bộ điều tra, ông Châu có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Khi hoàn lương, ông này được nhận vào làm bảo vệ cho đến khi vụ việc xảy ra.