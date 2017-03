Bắt bốn kẻ mua bán trẻ em và buôn người sang Trung Quốc

Ngày 9-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án 115N, bắt Lương Thị Vân (38 tuổi, trú bản Văng Môn, xã Yên Hòa, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An), Trần Thị Tý (43 tuổi, trú xã Xiêng My, huyện Tương Dương), Lô Văn Thìn (46 tuổi) và Chích Trường Hoài (45 tuổi, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) có hành mua bán người và mua bán trẻ em.

Qua điều tra cho thấy khoảng tháng 10-2015, Lộc Thị Xoan (quê ở xã Yên Hòa) - hiện đang sinh sống ở Trung Quốc, gọi điện thoại về cho Thìn và Hoài bảo "tìm trẻ em, phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán". Xoan dặn "tùy theo độ tuổi và nhan sắc để trả tiền cho gia đình từ 100 đến 200 triệu đồng nếu cô gái đó đồng ý đi Trung Quốc. Tiền công trả cho Thìn và Hoài là 50 triệu đồng/người".

Thìn và Hoài đến gặp gia đình bé LThL (13 tuổi, ở huyện Tương Dương) để rủ bé L. đi sang Trung Quốc lấy chồng sung sướng và được trả trước 100 triệu đồng. Gia đình và bé L. tin tưởng Thìn và Hoài nên đồng ý để bé L. đi sang Trung Quốc với Hoài và Thìn. Bé L. bị đưa ra vùng biên giới phía Bắc bán cho Xoan. Xoan bán bé L. cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Không chịu được cuộc sống đày đọa, khổ sở ở "nhà chồng", bé L. bỏ trốn và được cảnh sát ở Trung Quốc giải cứu, trao trả về Việt Nam. Sau khi trở về nhà, bé L. đã tố cáo Thìn và Hoài.



Lục Thị Oanh và Lê Thị Yến bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt (ngày 12-6) mỗi bị cáo 12 năm tù về tội mua bán trẻ em và mua bán người

Còn Vân móc ngoặc với một số đối tượng buôn người ở Trung Quốc. Vân bảo Tý lừa đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán vào động mại dâm hoặc bán cho đàn ông già cả mua về làm vợ. Vân trả tiền công cho Tý mỗi phụ nữ giá 2 triệu đồng.

Giữa tháng 11-2015, Tý gọi điện thoại rủ rê hai thiếu nữ L.Th.Nh và H.Th.Ng (cùng ở huyện Quế Phong, Nghệ An) đi Trung Quốc. Khi Tý và Vân đang trên đường đưa chị Nh. và chị Ng. sang Trung Quốc để bán thì bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXHi (PC45), Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, bắt giữ. Phòng PC45, Công an Nghệ An kịp thời giải cứu, đưa chị Nh. và chị Ng về trao trả cho gia đình.

Hiện Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án truy bắt các đối tượng liên quan.