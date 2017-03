Bắt con bạc trốn truy nã

(PL)- Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam (C52B) - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Tân Phú (quận 9, TP.HCM) bắt giữ Trịnh Khắc Hơn (quê Hải Phòng) đang bị truy nã về tội đánh bạc.

Trước đó, chiều 12-9, lực lượng phối hợp đã ập vào một căn nhà ở quận 9 bắt giữ Hơn đang lẩn trốn tại đây. Từ giữa năm 2010, Hơn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phát lệnh truy nã. Theo hồ sơ, đầu tháng 8-2009, Công an tỉnh Bắc Ninh phá một ổ cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại xã Phong Khê, TP Bắc Ninh. Tại hiện trường, công an bắt quả tang tám người đang sát phạt, tang vật thu giữ hơn 155 triệu đồng. Trong đó, Hơn được xác định là người xóc đĩa, làm cái tại sòng. Trong phiên tòa sơ thẩm giữa tháng 9-2009, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt tám bị cáo bị bắt giữ tại ổ bạc trên được hưởng án treo. sau đó VKSND tỉnh ra kháng nghị, đề nghị áp dụng hình thức phạt tù giam đối với bốn bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm (tháng 10-2009), tòa đã chuyển từ án treo sang án tù giam đối với bốn bị cáo, trong đó Hơn lãnh mức án 30 tháng tù. Trong thời gian chờ thi hành án, Hơn đã bỏ trốn khỏi địa phương vào TP.HCM ẩn náu. HOÀNG MAI