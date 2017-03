Bắt giữ hai cán bộ viễn thông đi cắt trộm cáp

(PL)- Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Viết Tiến và Nguyễn Tuấn Hưng (cùng là cán bộ Trung tâm Viễn thông huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Đại tá Trần Sơn, Phó Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, cho biết thời gian gần đây trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xảy ra nhiều vụ cắt trộm dây cáp viễn thông, gây mất tín hiệu thông tin liên lạc, thiệt hại về kinh tế. Các đối tượng sau khi cắt trộm cây cáp viễn thông, đốt lấy lõi đồng đem bán. Trước đó, lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai mai phục, bắt quả tang Tiến và Hưng đang cắt trộm cây cáp viễn thông tại địa bàn phường Mai Hùng (Hoàng Mai). Tang vật thu giữ khoảng 900 m dây cáp thông tin liên lạc, với 476 lõi đồng, trị giá khoảng 220 triệu đồng. Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc trên. Đ.LAM