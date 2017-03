Bắt giữ hình sự kẻ sát hại nhà báo Hoàng Hùng

Lúc 17 giờ 20 phút ngày 21/2/2011, Đại tá Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, ông vừa ký quyết định bắt tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Thúy Liễu (40 tuổi), ngụ phường 6, thành phố Tân An, Long An, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý giết người.

Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 21 giờ 30 phút ngày 20/2/2011, thủ phạm giết nhà báo Lê Hoàng Hùng (phóng viên báo Người Lao Động) đã ra đầu thú. Hung thủ không phải ai xa lạ, chính là bà Trần Thúy Liễu - vợ nhà báo Hoàng Hùng. Đối tượng Trần Thúy Liễu (nguồn: Internet) Vào thời điểm trên, bà Trần Thuý Liễu đã tự nhận mình là thủ phạm và nhờ đưa đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đầu thú. Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 19/1/2011, nhà báo Lê Hoàng Hùng đang ngủ tại nhà ở khu đô thị Đại Dương, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An, đã bị kẻ gian tạt cồn và phóng hỏa đốt. Anh Hùng được chuyển ngay đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Long An, sau đó chuyển lên khoa Bỏng thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chiều 29/1/2011, nhà báo Lê Hoàng Hùng (51 tuổi) đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện. Theo Thanh Bình (Vietnam+)