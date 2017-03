Bắt giữ nghi can sát hại bé trai 9 tuổi ném xuống giếng

Nghi can được cho là ra tay sát hại đối với cháu Vũ Văn Đạt (9 tuổi), ngụ ở xã Hà Thái (Hà Trung Thanh Hóa) là Vũ Văn Tú (SN 2000) đang theo học lớp 9 Trường THCS Hà Thái.

Giếng nước phát hiện thi thể cháu Vũ Văn Đạt (9 tuổi). Ảnh: TL.

Trưởng Công an xã Hà Thái, ông Vũ Văn Hùng cho biết khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, cơ quan điều tra đã bất ngờ ập vào nhà riêng bắt giữ nghi can. Ngay sau đó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Thanh Hóa Đại tá Nguyễn Văn Bính đã họp khẩn cấp, chỉ đạo áp giải nghi can để phục vụ công tác điều tra, tránh trường hợp người dân quá khích vây đánh nghi can.

Trước đó, chiều ngày 29-11, cháu Vũ Văn Đạt (9 tuổi) ở nhà một mình trông nhà để vợ chồng anh Vũ Ngọc Hoàn ra đồng. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày hai vợ chồng đi làm về nhưng không thấy con ở đâu liền đi tìm con nhưng không thấy.

Đến khoảng 19 giờ, chị Hường (mẹ cháu Đạt) ra giếng của nhà mình thì thấy chậu nhựa nổi trên mặt giếng. Ngay lập tức chị Hường cầu cứu mọi người đến giúp thì phát hiện cháu Đạt chìm dưới giếng.

Kết quả bước đầu được Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận cổ chân trái nạn nhân bị cột bởi một sợi dây thừng dài khoảng 7 m, trên đỉnh đầu và phía sau đầu cháu có nhiều vết chém, thân thể có nhiều vết tổn thương do giằng co.

Ngay sau khi gây án hung thủ đã lấy đi một số vật dụng có giá trị và một chiếc điện thoại đen trắng. Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án.