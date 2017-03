Bắt khẩn cấp nam thanh niên hiếp dâm bạn gái

Nghi can được xác định là Vũ Văn Hưng (33 tuổi, trú tại thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng). Nạn nhân của vụ án là Nguyễn Thị Chi (19 tuổi, trú tại xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 16-4-2016, Hưng cùng một người bạn gặp Chi (nạn nhân) đang đi cùng một người bạn. Hưng đã chặn xe đánh người bạn đi cùng Chi khiến người này hoảng sợ, bỏ chạy.

Sau đó Hưng dùng vũ lực, ép Chi lên xe máy. Nam thanh niên đi cùng Hưng cầm lái, Chi ngồi giữa, Hưng ngồi sau khống chế.

Quá trình di chuyển, Chi dùng di động gọi cho người thân cầu cứu liền bị Hưng giật điện thoại, không cho nói chuyện. Khi xe đi qua nhà người thân, Chi hô to: “Dì ơi, cứu cháu…” nhưng cũng không nhận được sự giúp đỡ.

Hưng ép Chi vào nhà nghỉ Lá Đỏ (thuộc quận Kiến An, Hải Phòng) thuê phòng. Tại đây, Hưng mất khoảng 20 phút thổ lộ tình cảm với Chi nhưng không được chấp nhận. Không từ bỏ ý định, Hưng đã dùng vũ lực để ép Chi quan hệ tình dục và thành công.

Sau đó, Chi đã có đơn gửi cơ quan công an, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi hiếp dâm của Hưng. Cơ quan công an đã thu thập đủ căn cứ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hưng.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận toàn bộ hành vi như trên. Tuy nhiên, Hưng trình bày, việc giao cấu giữa Hưng và Chi có sự đồng thuận.

Phía công an thông tin, Hưng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2010, Hưng mãn hạn tù về tội danh này, trở về địa phương sinh sống.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)