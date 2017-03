Bắt nghi can giả danh công an, cán bộ lừa cửa hàng điện thoại

Sau một thời gian dùng thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước lừa đảo nhiều cửa hàng điện thoại, Hải dùng thủ đoạn tương tự gọi điện đến một cửa hàng bán ĐTDĐ yêu cầu đem giao 2 chiếc Iphone 6s đến UBND phường 15, quận Bình Thạnh. Do được bạn bè cùng giới buôn bán cảnh giác, nên chủ cửa hàng đã trình báo công an phục kích. Khi Hải lấy 2 điện thoại định bỏ trốn, các trinh sát hình sự công an Bình Thạnh bắt quả tang.

Trước đó, sáng 5-10 Hải ăn mặc lịch sự đến trụ sở UBND phường 15, Bình Thạnh, gọi điện thoại cho một cửa hàng hỏi mua hai điện thoại Iphone 6s. Hải yêu cầu đem đến trụ sở UB phường giao hàng. Khi nhân viên giao hàng đến, Hải giả vờ đi ra đón tiếp, hướng dẫn có những lời nói để nhân viên tưởng Hải là cán bộ UB phường.

Hải nhận điện thoại rồi nói là đem vào biếu cho lãnh đạo phường. Hải kêu nhân viên về cửa hàng đem hoá đơn lên để gặp nhân viên kế toán thanh toán tiền. Cũng như những trường hợp trước, khi nhân viên cửa hàng tưởng thật về lấy hoá đơn, thì Hải đã tìm đường lẻn ra ngoài tẩu thoát. Tuy nhiên, lần này chưa kịp bỏ chạy thì Hải đã bị các trinh sát ập đến bắt.

Trước khi bị bắt quả tang, Hải đã dùng thủ đoạn tương tự, giả danh công an, thậm chí mặc cả sắc phục công an, để lừa lấy nhiều điện thoại Iphone 5, Iphone 6... tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Hải khai nhận đã cùng với đồng bọn thực hiện được hàng chục vụ lừa đảo từ khoảng cuối năm 2014 đến khi bị bắt, chiếm đoạt được khoảng 30 điện thoại đắt tiền các loại.

Hiện công an quận Bình Thạnh đang mở rộng điều tra vụ việc.