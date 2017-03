Bắt nhân viên bán xăng đấm đồng nghiệp tử vong

Ngày 15-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Đức (36 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.



Theo thông tin ban đầu, Đức làm việc tại cửa hàng xăng dầu Thành Thái, thuộc khu phố 1, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom). Trước đó ba ngày, Đức đến làm việc thì xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp là ông Nguyễn Văn Sơn (49 tuổi, quê Nghệ An).

Khi cuộc cự cãi lên đỉnh điểm, Đức đã đấm vào mặt ông Sơn khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền bê tông, bất tỉnh. Ông Sơn được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bom cấp cứu nhưng người này tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan công an xác định, ông Nguyễn Văn Sơn tử vong do hộp sọ bị nứt, xuất huyết não.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.