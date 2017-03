Bắt tạm giam nguyên bí thư xã tự ý bán 18 lô đất

(PLO)- Chiều 10-6, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Xuân Bình (59 tuổi, nguyên bí thư Đảng ủy xã, nguyên chủ tịch HĐND xã, nguyên chủ tịch UBND xã Nam Cường, huyện Nam Đàn) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.