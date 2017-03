Bắt thanh niên mới ra tù thực hiện liên tiếp 8 vụ cướp

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) để mở rộng điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Thông tin ban đầu, sau nhiều tháng thực hiện công tác trinh sát, truy bắt đối tượng, ngày 22-11, Công an thị xã Thuận An đã bắt được Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận từ tháng 9-2016 đến nay, thanh niên này đã dùng xe máy phân khối lớn rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn thị xã Thuận An, tìm kiếm những phụ nữ lưu thông trên đường để túi xách hớ hênh cướp giật tài sản.



Nghĩa tại cơ quan công an



Sau khi gây án, Nghĩa lấy tài sản có giá trị và vứt bỏ túi xách của nạn nhân ra khu nghĩa địa sau nhà mình phi tang.

Nghĩa đã thực hiện trót lọt tám vụ cướp giật trên địa bàn để kiếm tiền mua ma túy đá sử dụng. Được biết Nghĩa từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và mới ra tù năm 2015.