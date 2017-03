Bắt “trùm” nhóm giang hồ bảo kê xe khách

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin (Bắt nhóm giang hồ bảo kê xe khách), giữa tháng 1-2015, gần 100 nhà xe phản ánh lên công an là tại các điểm dừng, đỗ bắt khách ở TP Vinh xuất hiện nhóm giang hồ đeo kính đen, ăn mặc hầm hố, đe dọa nhà xe, ngăn cản không cho hành khách lên các xe này để bảo kê cho xe khác.

Trước thực trạng trên, Công an TP Vinh đã lập chuyên án 115BK do Đại tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh làm trưởng ban chuyên án, vào cuộc điều tra. Khoảng 40 cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh đã chia làm năm mũi, vào cuộc cùng vây bắt chín đối tượng đang gây rối, “bảo kê” tại 7 điểm dừng đón trả khách của các nhà xe. Các đối tượng khai báo, đã gây rối tại các điểm dừng đón, trả khách để bảo kê, buộc nhà xe phải chi tiền từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Sau khi sàng lọc, Công an TP Vinh đã bắt giữ 11 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tiếp tục điều tra, các đối tượng khai nhận chính Vương Khả Thông là người cầm đầu thuê đứng các bến, bãi, ngã đường để gây rối, bảo kê cho các xe khách. Thông trả tiền công mỗi người 4 đến 5 triệu đồng/tháng.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.