BBG mở sàn vàng như bán hàng đa cấp!

Chiều 1-6, Công an TP Hải Phòng đã họp báo công bố thông tin về vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Vàng và Bất động sản (BBG) do Chủ tịch HĐQT Lê Minh Quang điều hành. Trước đó, ngày 28-5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt khẩn cấp Lê Minh Quang về tội kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, khám xét 18 trụ sở các công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh BBG trên toàn quốc.

Kiếm lời trái phép nhiều tỉ đồng

Ngày 24-5, Quang bị Bộ đội biên phòng cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) tạm giữ khi làm thủ tục xuất cảnh sang Lào, sau đó bị áp giải về Hải Phòng để điều tra hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản. Theo lời khai của Minh, từ năm 2011 đến tháng 6-2014, BBG kinh doanh môi giới vàng tài khoản cho FX3A và Big future qua Công ty Nhân Đôi, Công ty Sao Vàng, Công ty Big Future, Công ty Cổ phần Đầu tư Truyền thông và Tiếp thị Sài Gòn (IMMS), Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thắng. Tuy không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng Quang vẫn quảng cáo và môi giới cho hơn 200 nhà đầu tư (khách hàng) tham gia kinh doanh vàng tài khoản với số tiền khoảng 10 tỉ đồng. Số tiền thu được từ các nhà đầu tư, Quang chuyển cho các đối tác và hưởng tiền môi giới khoảng 2 tỉ đồng.





Lê Minh Quang và cảnh khám xét tại một chi nhánh BBG. Ảnh: YÊN TRANG

Cuối năm 2013, Big Future nghỉ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, Quang đã mua lại phần mềm MT4 và sử dụng nhãn Big Future hết số tiền 75.000 USD để các công ty BBG tự tổ chức kinh doanh sàn vàng do Quang là người trực tiếp, điều hành. Qua điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra phát hiện có 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng tài khoản dưới sự tổ chức của BBG với số tiền khoảng 678,9 ngàn USD. Đến nay, số tiền khách hàng đã rút ra khoảng 411,6 ngàn USD và số tiền BBG thu phí từ khách hàng là 86.974 USD, tương đương hơn 1,7 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư được chuyển khoản cho Quang cùng hồ sơ, hợp đồng.

Quang khai các công ty BBG còn nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản. Số lượng nhà đầu tư đến nay trên 1.000 người với tổng số tiền họ đã hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư chuyển cho các công ty BBG là trên 400 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ các nhà đầu tư, Quang dùng trả lãi cho các nhà đầu tư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng. Phần lớn tiền còn lại Quang sử dụng cá nhân, mua nhà, xe và tham gia kinh doanh vàng tài khoản.

BBG bị sập, nhà đầu tư hoang mang

Ngày 31-5, hơn 10 người là những nhà đầu tư đã góp vốn tại BBG đã đến Tổng cục Cảnh sát phía Nam (Bộ Công an) kêu cứu. Qua đó, những người này đều gửi tiền tỉ vào BBG dưới dạng góp vốn, nhận lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng.

Tại chi nhánh BBG trên đường Cao Thắng (quận 3), nhà đầu tư đến rút tiền nhưng bảo vệ không cho lên lầu với lý do chi nhánh không còn hoạt động.

Một khách hàng tại TP.HCM cho biết trước đó nhân viên BBG tư vấn gửi tiền tại công ty dưới dạng góp vốn bằng vàng sẽ nhận lãi suất cao. Tìm hiểu thông tin về công ty trên các trang web thấy công ty có quy mô lớn ở khắp nước hoạt động đa lĩnh vực nên nhiều người yên tâm gửi tiền vào. Tuy nhiên, đến hạn, khách không lấy được tiền, nhân viên viện lý do “tiền từ hội sở ở Đà Nẵng chưa chuyển về kịp”.

Thời gian qua, BBG bỏ tiền vé máy bay cho khách hàng đi tham quan những khu khai thác khoáng sản, chế tác đồ gỗ mỹ nghệ khảm vàng… Ngoài ra, BBG thường xuyên tổ chức hội thảo, chương trình du lịch miễn phí cho khách hàng… Điều đáng nói nhiều khách hàng gửi tiền vào BBG đến giờ vẫn không biết BBG thực chất kinh doanh gì và vẫn mơ hồ về việc sẽ lấy được tiền từ BBG.

Trong hợp đồng góp vốn có một điều khoản là nhà đầu tư không được giám sát nguồn tiền mà để công ty tự kinh doanh. Vậy BBG thực chất kinh doanh lĩnh vực gì? Một nhà tư vấn cho các công ty vàng cho biết việc khai thác khoáng sản, hay kinh doanh gỗ mỹ nghệ… chỉ là vỏ bọc. Thực chất BBG chỉ là người tổ chức sàn giao dịch vàng để “ở giữa bắt sâu” bằng cách người bán vàng và người mua vàng đều phải nộp tiền. Nếu hôm nào chỉ có người bán không có người mua, mạng có thể bị lỗi bị nghẽn là chuyện thường. Lương hay tiền thưởng của nhân viên cũng là lấy tiền của người này trả cho người khác. Gần đây, các công ty BBG đã gặp khó khăn trong việc trả lãi, gốc cho khách hàng; nhiều chi nhánh của BBG không có khả năng chi trả, không có kinh phí hoạt động…