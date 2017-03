Bênh bạn, mang dao chặt đá đi đánh người

Ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang truy bắt các nghi can tham gia vụ chém trọng thương anh Trương Minh Thật (quê Sóc Trăng, công nhân một công ty ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An).



Lợi đang bị tạm giữ để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Trương Minh Thật làm chung công ty với Bùi Quốc Thắng. Trong quá thời gian làm việc với nhau giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Thắng có nhờ một nhóm bạn tìm đánh Thật.



Chiều 10-7, ông Trương Minh Ông (cha của Thật) đến trước cổng công ty đón con. Khi cả hai ra về thì bị nhóm của Thắng vây đánh. Lúc này, bạn của Thắng là Nguyễn Hữu Lợi (20 tuổi, quê An Giang) dùng dao chặt đá tấn công vào đầu Thật. Nạn nhân bị lõm sọ, máu tụ trán… Còn cha của Thật thì bị chấn thương ở thắt lưng và ngực.

Sau nhiều ngày điều tra, công an đã bắt giữ được Lợi, riêng kẻ chủ mưu Bùi Quốc Thắng và một đồng bọn khác vẫn đang lẩn trốn. Tại cơ quan công an, Lợi khai từ quê An Giang lên tỉnh Bình Dương làm thợ chặt đá lạnh.