Bị bắt giữ vì buôn pháo Trung Quốc phục vụ... tết Bính Thân

Thời gian gần đây, Hương thường buôn pháo nổ và pháo hoa lậu từ vùng biển huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) về huyện Diễn Châu bán cho các đối tượng quá khích mua để chuẩn bị đốt pháo trong dịp tết Bính Thân 2016.

Hương thường giao dịch mua bán pháo ở khu vực giữa đồng, vắng người. Trước tình hình buôn bán pháo lậu phức tạp, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án 1212P để điều tra, bắt các đối tượng. Khi Hương đang chạy xe máy, vận chuyển một bao tải gồm tám bánh pháo loại 36 quả có trọng lượng 12 kg, đi luồn vào trong làng thì bị bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Hương, công an thu giữ thêm một bánh pháo loại 36 quả và 140 quả pháo nổ ông sư với trọng lượng 8 kg pháo các loại.

Công an và lực lượng chức năng khám xét, thu giữ tang vật pháo của bà Trần Thị Hương.

* Trước đó, chiều 10-12, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ Cao Xuân Hải (39 tuổi), Phạm Văn Đức (18 tuổi) và Hoàng Văn Minh (18 tuổi, cùng trú huyện Diễn Châu) khi cả ba đang chở pháo Trung Quốc xuống vùng biển Diễn Thành (Diễn Châu) để bán. Khám xét nhà Hải, công an thu giữ 70 kg pháo nổ và pháo hoa.

Chiều 7-12, Công an phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vinh (27 tuổi, trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) khi Vinh đang chở 15,6 kg pháo nổ đi trên đường. Vinh khai số pháo trên mua tại khu vực Bến xe Vinh với giá 18 triệu đồng về bán dịp tết Bính Thân để kiếm tiền lời mua sắm đồ tết sắp tới.