Bị chọc ghẹo, người khiếm thính đâm chết người

Trưa 1-4, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an Long An cho biết đang gia hạn tạm giữ hình sự lần hai đối với Tuấn Anh do có hành vi đâm chết một thanh niên cùng địa phương. Hung thủ là người bị khiếm thính bẩm sinh.

Theo hồ sơ ban đầu, hồi 9 giờ ngày 26-3, Tuấn Anh đi trên đường gặp Bùi Thanh Trung (SN 1983, ngụ ấp 7, xã Phước Đông). Lúc này Trung đưa tay ra dấu rồi có cử chỉ chọc ghẹo quá mức với Tuấn Anh. Dù muốn nhịn để đi tiếp nhưng Trung vẫn không buông tha mà lại hai đưa tay chỉ chỏ làm Anh bực tức dẫn đến xô xát.

Ngay sau đó, Tuấn Anh rút dao giấu trong người ra đâm liên tục vào người Trung làm anh này bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Một số người dân địa phương còn kể mỗi lần gặp Tuấn Anh nhiều thanh niên kiếm chuyện chọc ghẹo bậy bạ, do bị câm điếc không trả lời được nên thanh niên này rất tức nhưng không dám làm gì.

Theo H.Minh/NLĐO