Bị đánh khi ghi hình công an xử phạt

Chiều 24-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội), cho biết công an quận đang xác minh làm rõ việc anh Tống Văn Đạt (công tác tại báo Tuổi Trẻ Thủ Đô) bị một số cán bộ, chiến sĩ Công an phường Văn Quán (Hà Đông) cản trở khi đang quay phim, chụp ảnh (báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 20-6 đã đưa tin).

Theo ông Dũng, kết quả xác minh ban đầu ghi nhận vào thời điểm xảy ra sự việc có bốn chiến sĩ Công an phường Văn Quán và hai bảo vệ dân phố cùng tham gia xử lý người tham gia giao thông trên đường không đội mũ bảo hiểm. “Ngay lúc đó, có một người mặc quần đùi, cởi trần không xuất trình giấy tờ xuống quay phim, chụp ảnh nên tổ công tác yêu cầu người này ra ngoài và hai bên xảy ra giằng co. Công an phường Văn Quán mời người này lên xe ô tô về trụ sở làm việc nhưng anh không chịu. Sau đó Công an quận Hà Đông đã trực tiếp đến hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra, nếu ai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” - Đại tá Dũng nói.

Công an lập biên bản hiện trường vụ việc đêm 18-6. Ảnh: CTV





Anh Tống Văn Đạt.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 18-6, anh Tống Văn Đạt trên đường đi đá bóng về qua khu vực đường Nguyễn Khuyến (Văn Quán, Hà Đông) thấy Công an phường Văn Quán, Hà Đông đang lập chốt xử phạt những người vi phạm luật giao thông nên anh dừng xe ghi hình. Ngay sau đó anh bị một số người đánh, dùng roi điện gí vào người.

Lúc này một số đồng nghiệp đi cùng hỗ trợ anh Đạt lấy xe ra về thì anh Đạt tiếp tục bị một nhóm người lạ mặt lao đến đánh gây thương tích. Khi anh Đạt đề nghị Công an phường Văn Quán giải quyết thì bị từ chối nên anh trình báo Công an quận Hà Đông.

Anh Đạt trình bày: “Hôm đó sau khi trận bóng kết thúc chúng tôi trở về thì thấy Công an phường Văn Quán lập chốt xử phạt giao thông nên tôi đã lấy máy điện thoại ra ghi hình. Bản thân tôi không uống rượu bia và BV Xanh Pôn cũng đã có kết luận xét nghiệm rồi. Tôi mong muốn cơ quan chức năng làm rõ sự việc một cách khách quan. Tôi đã nhờ luật sư đứng ra bảo vệ, đồng thời gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng”.

Liên quan đến vụ việc này, bà Trần Thị Hồng Khiêm, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, cho biết: “Anh Tống Văn Đạt không phải là phóng viên của báo, mà đang thử việc ba tháng làm nhân viên truyền thông của báo”.

Đồng thời, bà Khiêm khẳng định: “Tại thời điểm đó, ban biên tập không cử nhân viên Đạt đi tác nghiệp, cũng không giao cho anh Đạt đi làm nhiệm vụ gì ở khu đô thị Văn Quán. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ sự việc”.