Bí thư huyện Đức Hòa thông tin chi tiết vụ nổ súng tại nhà

Liên quan vụ người dân nghe tiếng súng nổ tại nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An), vào rạng sáng nay (30-12), ông Út thông tin: Đây là vụ trộm và gia đình kịp phát hiện.



Nhà ông Út bị kẻ trộm đột nhập, nổ súng. Ảnh: H.Nam

Trao đổi với Pháp Luật Tp.HCM, ông Nguyễn Văn Út kể: Thời điểm khoảng 2 giờ sáng, hai cha con tôi nghe tiếng động lạ nên đi kiểm tra. Chúng tôi phát hiện có một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà bằng cách cạy cửa sổ nhà vệ sinh.

"Khi bị phát hiện, tên trộm nói giọng miền bắc đã tông cửa bỏ chạy, một tên bên ngoài đã dùng súng cao su bắn sượt hông con trai tôi để giải vây. Sau đó, hai tên trộm đã trèo qua cổng chính và thoát thân trên một chiếc xe ô tô đã chờ sẵn bên ngoài" - ông Út nói.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 2 giờ sáng có năm đối tượng đi trên ô tô hiệu Camry đến nhà ông Út. Trong đó, hai người xuống xe và đột nhập vào trong nhà để trộm. Khi bị phát hiện thì kẻ trộm đã nổ súng.



Anh Tâm, con trai ông Út bị trúng đạn cao su vào bụng. Ảnh: H.Nam

Công an tỉnh Long An và VKSND tỉnh Long An đã cử lực lượng về Đức Hòa cùng các cơ quan chức năng ở địa phương khám nghiệm hiện trường.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Long An, tỉnh ủy đã nắm được vụ việc nổ súng ở nhà ông Út.

Theo quan sát của chúng tôi, căn biệt thự của ông Út (xã Hòa Khánh Đông) nằm đối diện với trụ sở UBND Hòa Khánh Nam. Khu vực tỉnh lộ 825 đoạn ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông có hệ thống camera an ninh ngoài đường, trong nhà của ông Út cũng có hệ thống camera.