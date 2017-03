Bình Định: Phát hiện cơ sở làm bột ngọt giả quy mô lớn

Ngày 1-6, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã triệu tập làm việc đối với ông Huỳnh Xuân Tiến (ngụ khu vực 5, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) để làm rõ hành vi sản xuất hàng giả.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết cơ quan này đang điều tra mở rộng, xử lý vụ sản xuất hàng giả này.

Trước đó, khuya 31-5, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Quy Nhơn kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất bột ngọt giả do ông Huỳnh Xuân Tiến tổ chức, đặt tại nhà ông Phan Ngọc Phương (ở khu vực 5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn). Cơ quan chức năng đã tạm giữ 87 bao chứa bột ngọt có trọng lượng 25-30kg/bao, một lượng lớn bao bì in nhãn hiệu của nhiều thương hiệu bột ngọt đang lưu thông trên thị trường cùng một số thiết bị, dụng cụ sản xuất bột ngọt như: máy kít nhựa, thùng carton,…

Theo tường trình của ông Phương, ông Huỳnh Xuân Tiến thuê nhà ông Phương để sản xuất các loại bột ngọt từ tháng 3-2015 đến nay.