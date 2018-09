Ngày 21-9, CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 2 người chết xảy ra tại xã Định Hiệp (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) liên quan đến một đại úy CSGT.

Theo thông tin ban đầu, tối 20- 9, đại uý LTV (hiện đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường ĐT750 từ Công an huyện Dầu Tiếng về nhà riêng ở xã An Lập (huyện Dầu Tiếng).



Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Định Phước (xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng) thì ô tô này bất ngờ va chạm từ phía sau với xe máy do ông Nguyễn Thế Trường (61 tuổi) điều khiển chở theo bà Phù A Mới (63 tuổi, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng).

Cú va chạm mạnh làm ông Trường, bà Mới tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn.