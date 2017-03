Bộ Công an bắt tạm giam giám đốc Công ty Vũ Bình

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra (A92) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Võ Vũ Bình - Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại - Du Lịch Vũ Bình.

Tối 27-6, nguồn tin của Pháp luật TP.HCM cho biết cùng ngày tại TP Cần Thơ, Cơ quan An ninh điều tra (A92) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Võ Vũ Bình - Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại - Du Lịch Vũ Bình. Nguồn tin cho biết ông Bình bị khởi tố và bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án xảy ra ở Vietcombank Chi nhánh Tây Đô mà A92 Bộ Công an đang đang điều tra. Trước đó, tháng 6-2015, A92 Bộ Công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Chuyển - nguyên giám đốc và ông Trần Anh Huy - nguyên Trưởng phòng tín dụng Vietcombank chi nhánh Tây Đô để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cuối năm 2014, Vietcombank tiến hành kiểm toán nội bộ tại Vietcombank Chi nhánh Tây Đô, qua đó xác định chất lượng tín dụng của chi nhánh này suy giảm, khả năng thu hồi vốn không đạt yêu cầu dẫn đến nợ xấu tăng cao. Trong đó chỉ riêng dư nợ ngành khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản và thương mại nông lâm ngư nghiệp khác trên 2.260 tỉ đồng. Trong số này, có hàng loạt sai sót trong quá trình thẩm định, giải ngân và kiểm soát dòng tiền giải ngân/thu nợ, quản lý sau cho vay, tài sải bảo đảm… GIA TUỆ - ĐINH PHÀN