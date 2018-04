Bộ Công an vừa bắt truy nã 9 người

Chiều nay (26-4), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan vừa tổng rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và bắt đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm sau khi gây án bỏ trốn khỏi địa bàn.



Nguyễn Thanh Sơn (bên trái) và Nguyễn Văn Hội. Ảnh: CATH

Theo đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh do Đại úy Đàm Mạnh Tuấn làm tổ trưởng đã phối hợp với Cục C52 Bộ Công an tiến hành xác minh, truy bắt chín bị can truy nã đang lẩn trốn tại các tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên.

Những người bị bắt là Phạm Thị Thắm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Văn Thủy, Lê Anh Tuấn phạm tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Hội, Triệu Quang Cường, Trần Duy Khánh đều phạm tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Hoàng phạm tội gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Thanh Sơn vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và Nguyễn Thanh An phạm tội tham ô tài sản.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay có ba đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm là Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Văn Hội. Những người bị bắt đã được bàn giao cho các đơn vị thụ lý vụ án để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo thẩm quyền.