Bóp ‘của quý’ của chồng gây nên án mạng

Sau khi phá khóa vào trong, ông đánh bà C. và bà này tri hô cầu cứu hàng xóm. Trong lúc giằng co, bà túm được “của quý” ông chồng, kéo mạnh làm ông này té xuống.





Rồi bà leo lên bụng và điện thoại báo công an. Giữ chặt dương vật của chồng hơn 5 phút, bà C. được hàng xóm khuyên can, mới chịu buông ra. Mọi người đưa ông K. đã tím tái đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi… Theo giám định pháp y, nạn nhân chết do tràn dịch, thức ăn vào khí quản dẫn đến ngạt thở. Ngày 11-7, Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ bà C. để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.