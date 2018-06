Cầm đầu đường dây cá độ 35 tỉ đồng World Cup chỉ 24 tuổi

Ngày 27- 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 13 người quê Hà Tĩnh, Nghệ An.



Đặng Phương Nam (24 tuổi) cầm đầu đường dây đánh bạc.

Sau thời gian xác lập chuyên án và phối hợp Cục C50 - Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ Phòng PC45, Công an Hà Tĩnh xác định có đường dây, hình thức tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và tiến hành phá án.



Ngày 22-6, Phòng PC45, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Hà Tĩnh, Công an các huyện huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiến hành bắt giữ 13 người. Trong đó có Đặng Phương Nam (24 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) là đối cầm đầu đường dây cá độ bóng đá.

Bốn người làm đại lý cấp dưới cho Nam cũng bị bắt gồm: Nguyễn Huy Vũ Hoàng (21 tuổi), Trần Trọng Thân (26 tuổi, cùng trú TP Hà Tĩnh), Lê Quốc Hoàn (34 tuổi, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà), Lê Văn Bình (23 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An). Tám con bạc tham gia cá độ cũng bị bắt giữ.

Theo cơ quan công an, để hình thành đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, vào khoảng tháng 5-2018 Nam liên hệ qua mạng với một người đàn ông ở Nghệ An lấy một tài khoản để cá độ bóng đá trên trang mạng. Hai bên thống nhất là thứ 2 hàng tuần tính thắng thua và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhau.

Sau khi lấy được tài khoản, ngày 24-5, Nam bắt đầu chia tài khoản con cho các đại lý cấp dưới. Các đại lý này tiếp tục chia cho các đạo lý cấp dưới và trực tiếp đánh với các con bạc qua mạng.



Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó Nam móc nối với một người khác để lấy một tài khoản. Người này cấp cho Nam một tài khoản có hạn mức 100.000 điểm (mỗi điểm có giá trị qui đổi là 11.000 đồng) và hai bên thống nhất vào thứ 2 hàng tuần tính thắng thua và thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi có tài khoản, Nam tiếp tục chia thành các tài khoản con và cấp cho Hoàng, Hoàn; Bình và Thân để tham gia đánh bạc. Sau khi có tài khoản các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho các đại lý cấp dưới và trực tiếp đánh bạc qua tài khoản mình quản lý cho đến ngày bị cơ quan cảnh sát bắt giữ.

Theo lời khai của Đặng Phương Nam các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, người đánh thấp nhất là một đến 5 triệu đồng, cao nhất 300 đến 400 triệu đồng.



Cơ quan điều tra xác định số tiền đánh bạc của đường dây do Nam cầm đầu trong một tuần ( từ 14-6 đến 21-6) ở giải bóng đá thế giới World Cup năm 2018 là hơn 35 tỉ đồng.

Sau khi phá án, công an đã thu giữ trên 250 triệu đồng tiền mặt cùng một xe ô tô, 2 máy tính, 19 điện thoại di động, hơn 800 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.