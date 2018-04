Cần Thơ: Rà soát hoạt động của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Chiều 23-4, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 4-2018 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết:

“Vừa qua Công an TP đã nắm thông tin về hoạt động lôi kéo, tuyên truyền của nhóm người Hội Thánh Đức Chúa Trời ở các địa bàn tỉnh bạn như Vĩnh Long, An Giang. Riêng địa bàn TP Cần Thơ, qua thông tin công an đã phối hợp với Ban Tôn giáo TP để rà soát, xác minh làm rõ trên địa bàn có tình trạng này hay không và có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, cảnh báo cho người dân”.



Thông báo khẩn của Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long về Hội Thánh Đức Chúa Trời.