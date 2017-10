Cảnh báo nạn dàn cảnh đánh ghen để cướp xe

Công an tiếp nhận nhiều trường hợp nghi dàn cảnh đánh ghen để cướp nhưng khi làm việc không xử lý hình sự được vì họ cho là đánh ghen nhầm người, đánh không gây thương tích. Do vậy công an chỉ xử lý hành chính và hướng dẫn phần dân sự cho hai bên. Một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1