Cặp tình nhân lừa bạn chơi game

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ ba nghi can gồm: Lê Công Luận (27 tuổi, quê An Giang), Vũ Ngọc Hiền (18 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) và Nguyễn Đăng Khôi (18 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Luận và Hiền có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Cả hai đều mê chơi game online và không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, cả hai bàn bạc tìm “con mồi” là những bạn cùng hay chơi game để lừa đảo tài sản.

Theo kế hoạch, Hiền sẽ lên mạng chơi game và làm quen với những người cùng chơi rồi rủ về thị xã Dĩ An để ăn nhậu, lúc này có Khôi tham gia. Sau khi tạo được niềm tin, nhóm này sẽ mượn xe, điện thoại của nạn nhân bán lấy tiền tiêu xài. Nạn nhân trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó công an đã bắt giữ các nghi can. Với thủ đoạn trên, nhóm này đã liên tiếp thực hiện được trót lọt bốn vụ, chiếm đoạt được bốn chiếc xe máy, nhiều điện thoại di động. Tất cả tài sản chiếm đoạt, các đối tượng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.