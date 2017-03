“Cẩu tặc” hung tợn dùng kiếm chém công an vỡ xương sọ não

Trong lúc bắt hai tên cẩu tặc, ông Lê Văn Nghĩ- thường trực Công an xã Khánh Thành, bị cẩu tặc dùng kiếm chém vào trán một nhát sâu khiến vỡ xương sọ não, tụ máu ngoài màng não, phải khâu 7 mũi. Ảnh: Đắc Lam

Ông Nguyễn Trọng Lý-Phó Trưởng Công an xã Khánh Thành cho biết: “Lúc 1g15’ ngày 1-8, ông Nghĩ cùng tôi và 7 đồng chí trong Ban công an xã Khánh Thành thực hiện nhiệm vụ mật phục bắt các đối tượng trộm chó đang lộng hành trên địa bàn xã.

Trong lúc tổ công tác đang mật phục tại cầu San Tràn (xóm Phú Văn, xã Khánh Thành) thì phát hiện hai đối tượng mặc quần áo dân quân tự vệ, đi trên một xe máy bịt biển số, mang theo một chiếc kiếm và một cần câu chó nên tôi ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiếm tra hành chính.

Hai kẻ trộm chó này đâm thẳng xe máy vào tôi để tháo chạy. Ngay lúc đó, ông Nghĩ dùng gậy cao su ra đuổi theo để bắt hai tên cẩu tặc. Tuy nhiên đối tượng ngồi sau đã liều lĩnh rút kiếm ra chém thẳng vào đầu ông Nghĩ. Cú chém mạnh khiến ông Nghĩ choáng váng ngã tại chỗ và mất nhiều máu. Hai tên cẩu tặc phóng xe bỏ chạy trốn thoát”.





Con trai ông Lê Văn Nghĩ đang đút cháo cho ông ăn trên giường bệnh. Ảnh: Đắc Lam

Ban công an xã Khánh Thành đưa ông Nghĩ vào Trạm xá xã Khánh Thành sơ cứu rồi chuyển ông lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu. Do bị chém, bị thương quá nặng, ông Nghĩ được chuyển lên Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu”.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông Nghĩ bị chém sâu vào trán khiến vỡ xương sọ, tụ máu màng não. Các bác sĩ đã phải khâu vết chém sâu trên trán ông Nghĩ tới 7 mũi.

Ông Nghĩ cho biết, thời gian gần đây ông cùng các đồng chí Công an xã Khánh Thành đã mật phục bắt được hơn 10 tên trộm chó trên địa bàn xã Khánh Thành và vùng phụ cận.

Ông Nghĩ từng là quân nhân xuất ngũ có chế độ BHYT mã CK (người có công với cách mạng). Những ngày qua, ông Nghĩ cấp cứu, điều trị tại bệnh viện nhưng chưa được hưởng chế độ BHYT.



Giấy xác nhận để xin được hưởng chế độ bảo hiểm y tế của ông Lê Văn Nghĩ.

Hiện ông Nghĩ đang đề nghị phía bảo hiểm và BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho ông được hưởng chế độ bảo hiểm bởi ông bị thương khi đi làm công vụ.

Cơ quan công an huyện Yên Thành đang khoanh vùng, điều tra, truy bắt hai tên cẩu tặc liều lĩnh, máu lạnh trên.

Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Công an huyện Yên Thành đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên ông Nghĩ sớm bình phục sức khỏe.

ĐẮC LAM