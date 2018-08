Chấn động: Đường dây 'chạy' giấy tâm thần giả cho tội phạm

Ngày 9-8, tại buổi họp báo thông tin những vụ án quan trọng vừa được triệt phá, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã điều tra và phát hiện một đường dây bác sĩ "chạy" bệnh án tâm thần cho hàng chục đối tượng hình sự nhằm trốn tránh sự phát hiện, điều tra, xử lý của cơ quan Công an.



Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng PC45 Hà Nội, cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: TUYẾN PHAN

Cụ thể, qua công tác đấu tranh, Công an TP phát hiện tình trạng đối tượng hình sự sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã cung cấp cho cơ quan điều tra bệnh án tâm thần do một số Bệnh viện tâm thần trên địa bàn thành phố cấp. Điều này nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan bảo vệ pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Trước tình hình trên, từ đầu năm 2017, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát, xác minh các trường hợp có biểu hiện nghi vấn đã và đang thực hiện hành vi "chạy" bệnh án tâm thần để điều tra, làm rõ.

Đến tháng 6-2018, xuất hiện trường hợp Lê Thanh Tùng (32 tuổi, thường trú ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) là đối tượng cộm cán, cầm đầu ổ nhóm gây ra vụ án cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ, băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Tuy nhiên sau khi gây án, Tùng lại xuất trình bệnh án “tâm thần phân liệt thể hoang tưởng”.

Qua điều tra, cơ quan Công an kết luận bệnh án tâm thần của Tùng là giả và được một bệnh viện tâm thần đóng trên địa bàn TP Hà Nội cung cấp, với số tiền Tùng phải bỏ ra là 85 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 2 người là cán bộ và nhân viên bệnh viện tâm thần liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo công an, trong số bệnh nhân được cấp hồ sơ bệnh án tâm thần có nhiều đối tượng hình sự.

Qua vụ án, Công an TP Hà Nội cũng cho rằng hành vi của những người cung cấp bệnh án giả này không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp mà còn góp phần bao che, tiếp tay, tạo điều kiện để tội phạm lộng hành nhưng vẫn trốn tránh được việc xử lý của các cơ quan thực thi pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, gây nguy hại cho xã hội, bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an Hà Nội sẽ báo cáo Bộ Công an để xuất kiến nghị với Trung ương chỉ đạo Bộ Y tế có giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, xem xét quy trình cung cấp bệnh án tâm thần; đề nghị các y bác sỹ, nhân viên các bệnh viện tâm thần nêu cao y đức, không tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý trước phảp luật; đề nghị nhân dân tích cực phát hiện, chủ động phản ánh, cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an về các trường hợp nghi ngờ các đối tượng có hảnh vi vi phạm phảp luật có bệnh án tâm thần giả để trốn tránh trảch nhiệm hình sự.