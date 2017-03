Chân dung ‘cặp đôi’ cướp giật, dùng dao đâm công an

Ngày 10-9, Trung tá Ngô Văn Tùng - Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Cao Hồng Phúc (21 tuổi; ngụ quận 4, TP.HCM) và Trần Thị Kim Yến (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đặc biệt, bước đầu xác định nghi can Phúc kẻ đang trốn lệnh truy nã của Công an TP.HCM về hành vi giết người.

Theo Trung úy Trần Văn Thông - Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An, tối 8-8, anh mặc thường phục tuần tra ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) thì phát hiện một đôi nam nữ có biểu hiện khả nghi nên quyết định bám theo.

Sau một hồi chạy vòng vèo, cặp đôi đã phát hiện ra "con mồi" và lập tức ra tay giật sợi dây chuyền của chị Trần Thị Kim Loan (37 tuổi) đang đi bộ trên đường.



Phúc và Yến sa lưới sau khi cướp giật tài sản

Cảnh sát Thông nhanh chóng đuổi theo. Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 10 km. Đến địa phận phường An Phú (thị xã Thuận An), Trung úy Thông ép sát, đạp vào xe đôi nam nữ. Phúc nói “đâm nó đi”, Yến ngồi sau liền dùng dao tấn công cảnh sát Thông. Những nhát dao liên tục nhắm vào anh nhưng anh đều né kịp, chỉ có một nhát sượt qua mạn sườn gây vết xước nhỏ.



Phúc chở Yến tiếp tục bỏ chạy. Cảnh sát Thông quyết tâm đuổi theo, dùng xe tông vào xe máy của đôi cướp. Lúc này Phúc nhảy xuống đánh tay đôi với Trung úy Thông. Người dân xung quanh tham gia vây bắt cướp cũng gặp phải sự chống trả quyết liệt. Sau một hồi giằng co, cuối cùng nhóm cướp cũng bị khống chế.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận tám tháng trước đã dùng dao đâm chết một thanh niên tại quận 8 và đang bị Công an TP.HCM truy nã.



Con dao được cặp đôi luôn mang theo bên minh khi ra đường

Được biết, Phúc còn có biệt danh Phúc “nhỏ”. Năm 2010, Phúc bị bắt vì cướp giật tài sản tại quận 4 (TP.HCM) phải đi tù 1 năm 6 tháng. Sau khi ra tù, Phúc tiếp tục đi cướp và bị bắt tại quận 8, TP.HCM.

Ngày 12-12-2015, vì xích mích khi đang ngồi nhậu tại quận 8, Phúc “nhỏ” nhận được điện thoại của đàn anh đến “xử” đối thủ. Lập tức Phúc thủ dao phóng xe máy đến. Không cần biết lý do, Phúc dùng dao đâm một thanh niên tên là Thảo tử vong. Đàn anh của Phúc bị công an bắt giữ còn Phúc nhanh chóng cùng người yêu lẩn trốn.



Dạt nhiều nơi, thuê nhiều nhà trọ để ở nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Để có tiền tiêu xài, Phúc cùng bạn gái quyết định đi cướp giật tài sản. Vì luôn cảnh giác nên lúc nào cặp đôi này cũng mang theo dao bên mình mỗi khi ra đường.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Phúc “nhỏ” đã có tiếng ở khu vực quân 4 (TP.HCM) vì sự liều lĩnh. Trong các nhóm giang hồ TP.HCM, nhiều "ông trùm" cũng biết về máu liều của Phúc “nhỏ”.