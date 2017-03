Chém người vì bị… lấy nước trong ruộng

Công an xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết vừa tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Văn Linh tố cáo Nguyễn Công Cư (SN 1984) đã dùng cuốc chém mình bị gãy hai cái xương sườn và dập phổi.

Theo đơn tố cáo của anh Linh, chiều 13-10, anh đi thăm ruộng thì thấy ruộng nhà mình không có nước, lúa đã ngả màu còn ruộng nhà Cư nước nhiều. Để cứu ruộng lúa, anh đã phá một đoạn bờ cho nước chảy từ ruộng nhà Cư sang ruộng nhà mình.

Đúng lúc đó, Cư ra ruộng thấy nên dùng những lời lẽ khó nghe chửi anh Linh. Anh Linh nói: “Thường ngày ruộng mày không có nước, ruộng tao nhiều nước mày đã lấy nước của tao. Hôm nay ruộng tao ít nước thì lấy lại, sao mày lại chửi?”.

Đang cầm cái cuốc trên tay, Cư chém anh Linh gây thương tích. Vì được đi cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của anh Linh không bị nguy hiểm.

Những người làm ruộng gần nhà Cư cho biết cả mấy đám ruộng chỉ có một cái mương nhỏ nên đưa nước vào ruộng gặp rất nhiều khó khăn. Thế mà khi mọi người đưa nước vào ruộng đi về là Cư cho chảy hết sang ruộng nhà mình. Bực mình nói lại thì thường bị Cư mắng chửi, thách thức.

Đại diện Công an xã Hàm Minh cho biết hiện phía công an đang hoàn tất hồ sơ, chuyển lên công an huyện để truy tố Cư tội cố ý gây thương tích.