Chiều nay họp báo vụ trộm xe vàng gây chấn động Hà Nội

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết, đầu giờ chiều nay (25-5), Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức họp báo, công bố chính thức kết quả điều tra về vụ trộm xe vàng xảy ra tại Hà Đông (Hà Nội) gây chấn động dư luận vào hồi tháng 1-2016 vừa qua.

Trước đó, ngày 21-5, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông, cho hay lực lượng công an quận này phối hợp cùng Công an TP Hà Nội đã bắt được nghi phạm trong vụ trộm xe vàng nói trên. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể về danh tính đối tượng cũng như số vàng chưa được công bố nên chưa thể cung cấp cho báo chí.



Đối tượng trộm xe vàng từ hình ảnh camera an ninh của gia đình ông Phi

Theo nội dung sự việc, sáng 7-1-2016, ông Vũ Đức Phi (56 tuổi, trú tại nhà 77 phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), chủ hiệu vàng Phi Đoan, đã tới trụ sở công an trình báo về việc bị trộm một số lượng tài sản cực lớn.

Cụ thể, khoảng 7 giờ sáng 7-1, ông mang thùng đựng vàng và lượng lớn tiền mặt từ nhà riêng ra ô tô để chở đến tiệm vàng của gia đình cách đó khoảng 500 m. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi ông quay vào nhà, một nam thanh niên lạ mặt đột nhiên xuất hiện, leo lên xe rồi nổ máy đi mất. Ông Phi đã hô hoán và cùng mọi người đuổi theo nhưng không được.

Theo thông tin gia đình cung cấp, số vàng bị mất cắp lên tới 400 cây vàng 9999, 80 cây vàng tây với tổng trị giá khoảng 15 tỉ đồng, ngoài ra còn mất thêm 1 tỉ đồng tiền mặt.

Sau khi nhận được trình báo, Công an quận Hà Đông đã lập tức cắt cử đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường xác minh, điều tra làm rõ. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an quận Hà Đông phát hiện chiếc ô tô của hiệu vàng Phi Đoan bị bỏ lại trên địa bàn phường Phú Lương (quận Hà Đông). Tuy nhiên, khi kiểm tra chiếc xe bị bỏ lại không thấy có vàng, tiền mặt.

Qua trích xuất từ camera an ninh của gia đình ông Phi, thời điểm chiếc ô tô bị trộm, hai người cháu của ông Phi khiêng một chiếc hòm bỏ vào thùng phía sau của ô tô rồi đi tới hiệu vàng Phi Đoan. Khoảng một phút sau, một nam thanh niên dáng người nhỏ, cao khoảng 1,65 m, bịt khẩu trang, khoác áo gió của học sinh đến mở cửa chiếc ô tô rồi nổ máy chạy về hướng đường Quang Trung.