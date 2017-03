Chủ hãng xe Hoàng Kim bị tạm giữ vì tàng trữ hàng lậu

Được biết hãng xe Hoàng Kim khá nổi tiếng ở TP Phan Thiết có năm đầu xe Mercedes Benz, Mercedes Spinter và Ford Transit chạy từ TP Phan Thiết đến TP.HCM và ngược lại từ 2 giờ đến 20 giờ mỗi ngày.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản quả tang chủ hãng xe là bà Châu Thị Kim Hòa (40 tuổi) có hành vi tàng trữ, mua bán hơn 2.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu như Scott và Jet. Toàn bộ số thuốc ngoại nhập lậu này được đóng trong các thùng giấy và bỏ vào vali du lịch đắt tiền để ngụy trang.

Bà Châu Thị Kim Hòa, chủ hãng xe Hoàng Kim, đang làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: PN

Trước đó (đêm 4-4), các trinh sát cảnh sát kinh tế - Công an TP Phan Thiết phát hiện một thanh niên đi xe mô tô đang đến điểm tập kết thuốc lá lậu tại khu vực “Cầu 40” xã Tiến Lợi (Phan Thiết) để vận chuyển, phân phối. Khi trinh sát ập đến, người thanh niên này nhanh chân bỏ chạy, quẳng lại chiếc mô tô biển số 86F7-9279. Trong cốp xe còn giấy tờ của chủ sở hữu xe tên Q., ngụ phường Hưng Long, TP Phan Thiết. Tại hiện trường, lực lượng công an đã kiểm đếm và lập biên bản thu giữ 3.000 gói thuốc lá nhập lậu hiệu 555 và Hero chứa trong thùng carton. Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính người thanh niên bỏ trốn và đang yêu cầu đến công an trình diện.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định tạm giữ hình sự bà Châu Thị Kim Hòa để làm rõ hai vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu trên là riêng lẻ hay chung một đường dây.

Công an TP Phan Thiết cũng cho biết đây là đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu lớn đã được đặt vào tầm ngắm từ lâu.

PHƯƠNG NAM