Cô gái trẻ nhảy xuống sông Đồng Nai được cứu sống hi hữu

Khoảng 20 giờ ngày 1-11, khi lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng một số cán bộ, chiến sĩ công an thuộc Công an TP Biên Hòa và chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT PC67, Công an tỉnh Đồng Nai đang quần thảo tại đoạn sông dưới chân cầu Hóa An (thuộc xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để kiếm anh PQM (25 tuổi, là một chiến sĩ CSGT thuộc Công an tỉnh Đồng Nai) nghi nhảy cầu tự tử thì cứu được một cô gái bất ngờ gieo mình từ trên cầu xuống.

Người dân xem các cơ quan chức năng đang tìm kiếm ở khu vực cầu Hóa An. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên cô gái trẻ chạy xe máy biển số 61C-104.10 lưu thông trên quốc lộ 1K (hướng từ Bình Dương về Đồng Nai). Khi đến khu vực cầu Hóa An thì bất ngờ dừng xe giữa cầu rồi lao mình xuống sông Đồng Nai. Nhưng may mắn lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được cô gái này và nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Người dân xem các cơ quan chức năng đang tìm kiếm ở khu vực cầu Hóa An. Ảnh: TIẾN DŨNG

Nạn nhân được xác định là chị Nh. (26 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương) hiện đã lập gia đình và đang công tác tại ủy ban một phường thuộc thị xã Thuận An. Tại bệnh viện, chị Nh. cho biết là do buồn chuyện nhà nên lúc bế tắc đã nghĩ quẫn dẫn đến có ý định quyên sinh. Hiện sức khỏe chị Nh. đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục tốt.

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm tại khu vực cầu Hóa An. Ảnh: TIẾN DŨNG

Trong khi đó, trước đó vào khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân đi dạo mát trên cầu Hóa An thấy một ô tô đậu trên cầu đã khóa kín cửa, trong xe không có ai nhưng nhiều tư trang cá nhân vẫn để lại liền trình báo cơ quan chức năng. Từ giấy tờ và điện thoại để lại trên xe, nghi vấn chàng trai trẻ có thể nhảy sông tự tử là anh PQM (25 tuổi, là một chiến sĩ CSGT thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, đồng thời là con trai của một phó Phòng PC67). Vào thời gian trên, anh M. nhắn tin cho người thân là mình tự tử sau đó lái ô tô lên cầu Hóa An mới hướng từ phía Bình Dương về Đồng Nai, để lại ô tô và giấy tờ cá nhân trên cầu rồi bỏ đi. Người nhà chiến sĩ M. và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường nghi M. nhảy cầu để tìm kiếm. Tuy nhiên, đến hơn 21 giờ cùng ngày, chiến sĩ này đã được người nhà tìm thấy an toàn.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 2-11, Đại tá Dương Thanh Hải, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết không có chuyện chiến sĩ CSGT có ý định tự tử, mà anh này chỉ để xe lại trên cầu.