Cơ Quan điều tra VKS tối cao điều tra vụ 2 công an bị tố nhận hối lộ

Ông Trần Minh Lợi - người đã dày công thu thập các chứng cứ, tài liệu để tố cáo các sai phạm tại Công an Cư Kuin.



Qua xác minh đơn tố cáo của ông Lợi, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao nhận thấy có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra tại Công huyện Cư Kuin. Do vậy, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Pháp luật TP. HCM đã phản ánh, ông Trần Minh Lợi đã thu thập nhiều bằng chứng, tố cáo mộtđại úy đội CSĐT tội phạm về TTXH và ma túy (Công an huyện Cư Kuin) và thượng úy N. (điều tra viên đội này) có hành vi nhận hối lộ 110 triệu đồng để chạy tại ngoại cho một số bị can trong một vụ án đánh bạc xảy ra tại địa phương vào cuối tháng 3-2015.

Sau khi ông Lợi tố cáo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với hai người nàyđể xác minh, điều tra làm rõ theo quy định.

Trước đó, trong vụ án "Một loạt cán bộ công an huyện bị kỷ luật do dính tố cáo nhận hối lộ, bảo kê gỗ lậu" xảy ra tại Công an huyện Cư Kuin, hai ngườibị kiểm điểm và khiển trách.Vụ này, ông Lợi cũng đã dày công thu thập chứng cứ, tài liệu để tố cáo.