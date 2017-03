Con bị bắt, cha mẹ cám ơn công an

(PLO)- Chiều 25-11, Cơ quan Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Cao Văn Điệp (16 tuổi), Phạm Hậu Giang, Cao Trọng Quân và Nguyễn Đình Anh (đều 17 tuổi, cùng trú tại TP Vinh, Nghệ An) về tội cướp tài sản.