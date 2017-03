Con dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền cha

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận vừa phối hợp với Đội Phòng, chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM khám phá một vụ dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền người thân. Hiện Công an quận Bình Tân đang tạm giữ hình sự hai nghi can Trần Ngọc Giàu và Cao Minh Tuấn (cùng tạm trú quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đêm 9-4, ông Cao Văn Hiệp (50 tuổi, ngụ Đồng Nai) đến Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân trình báo về việc con trai của ông là Cao Minh Tuấn đang bị người lạ bắt cóc, đòi tiền chuộc.





Trần Ngọc Giàu (trái) và Cao Minh Tuấn bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Theo ông Hiệp tường trình, Tuấn là nhân viên bảo vệ của Công ty SH, được công ty điều làm bảo vệ một quán ăn ở quận Bình Tân. Trước đó, chiều 8-4, Tuấn từ nhà đi đến chỗ làm rồi không về nhà, gia đình không liên lạc được. Mãi đến đêm 9-4, ông Hiệp bất ngờ nhận được điện thoại từ số máy 01205... của một người lạ. Qua điện thoại, người này nói Tuấn có mượn 40 triệu đồng mà không trả nên đang bắt giữ Tuấn và yêu cầu ông Hiệp phải trả nợ thay Tuấn, nếu không sẽ giết hại rồi ném thi thể trôi sông. Lo sợ cho tính mạng con trai, ngay trong đêm ông Hiệp đã đến công an địa phương trình báo toàn bộ vụ việc. Ngay khi ông Hiệp đang tường trình tại công an thì người xưng bắt cóc con ông tiếp tục gọi điện thoại nói tính thêm tiền lãi 10 triệu đồng, tổng cộng tiền chuộc là 50 triệu đồng. Đồng thời, ra hạn đến ngày 10-4 ông Hiệp phải trả tiền, nếu không sẽ nhận được hai ngón tay của Tuấn gửi đến tận nhà.

Xác định tin báo nghiêm trọng, Công an phường Bình Trị Đông B báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Đội 2 PC45 vào cuộc. Theo hướng dẫn của công an, ông Hiệp đã hai lần nộp tiền vào tài khoản của Tuấn và người lạ số tiền tổng cộng là 15 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 12-4 trinh sát đã bắt được Giàu khi nghi can này đang rút tiền tại phòng giao dịch của Ngân hàng Á Châu tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Bất ngờ bên cạnh Giàu còn có “nạn nhân” Tuấn. Tại đây, màn kịch “bắt cóc tống tiền” của Tuấn và Giàu bị lật tẩy. Tại trụ sở công an, Tuấn khai nhận vì nghiện game nên đã bị công ty bảo vệ cho nghỉ việc. Ngày 9-4, Tuấn tình cờ gặp Giàu tại một quán cà phê rồi than vãn chuyện túng thiếu. Giàu nảy sinh ý dàn dựng vở kịch Tuấn thiếu nợ bị giang hồ bắt cóc để đòi tiền và bàn bạc cùng Tuấn. Giàu đã giả giọng gọi điện thoại cho ông Hiệp, xưng thủ phạm bắt cóc để tống tiền 50 triệu đồng. Hiện Công an quận Bình Tân đang điều tra làm rõ và xử lý hai nghi can theo pháp luật.

TUYẾT KHUÊ