Công an Lào tạm giữ tài xế xe khách bị nổ làm 8 người chết

Chiều 3-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) và nhà xe Khánh Đơn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết tài xế Nguyễn Đức Tú (26 tuổi, trú Nghệ An) - người điều khiển xe khách biển số Lào UN-3897, đang bị cảnh sát Lào tạm giữ để phục vụ điều tra vụ nổ xe làm tám người chết, ba người bị thương.

Cho đến chiều 3-6, tất cả thi thể tám người Việt bị thiệt mạng trong vụ nổ đều đã được chuyển về quê nhà an táng (tỉnh Nghệ An bảy người và một người ở Nam Định). Ba người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại BV 15 Nghệ An và BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.



Hiện trường vụ nổ xe khách cho thấy trên xe chở rất nhiều gỗ.

Được biết lời khai nhận của tài xế Tú trùng hợp với cơ quan chức năng Lào khám nghiệm hiện trường. Trên xe khách này có chở khoảng 200 kg pháo bi hình tròn. Pháo này phát nổ đã làm nổ cả bình xăng. Ngoài ra trên xe còn chở khoảng bảy khối gỗ các loại. Hiện vụ việc đã được chuyển lên Tổng cục Cảnh sát điều tra Lào thụ lý.

Ngày 3-6, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã đến các gia đình nạn nhân thăm viếng, động viên và trao tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết và đến BV thăm hỏi, trao 2 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 2-6, xe khách UN-3897 thuộc nhà xe Khánh Đơn chở 13 người từ Lào về Nghệ An, bị phát nổ ở Lào khi chỉ cách cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15 km khiến tám người thiệt mạng và ba người bị thương.