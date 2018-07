Công an thông tin chính thức vụ 'quan tài diễu phố'

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 20 ngày 19-6, quần chúng nhân dân phát hiện và báo tin tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ có hai nữ sinh bị tử vong, trên người có nhiều thương tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác khám nghiệm và điều tra, lực lượng công an xác định danh tính của hai nạn nhân là NTT và LTN. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng. Tuy nhiên, do không đồng tình với kết quả điều tra của cơ quan chức năng, đến 14 giờ 40 ngày 20-6, gia đình nạn nhân LTN đã đưa xe tang chở thi thể Ngọc đến cổng Công an huyện Yên Mỹ. Còn gia đình nạn nhân NTT đã mang quan tài ra địa điểm xảy ra vụ việc gây ách tắc giao thông kéo dài trên đường 381 và quốc lộ 5 và có khoảng 500 người dân tham gia. Mặc dù được chính quyền địa phương và lực lượng công an tích cực tuyên truyền vận động, tuy nhiên hai gia đình vẫn kiên quyết không đưa thi thể các nạn nhân về nhà mai táng. Lợi dụng sự việc phức tạp, một số người quá khích đã cố tình chống đối cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ.